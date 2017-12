Australian Open Play-Off, torneo femminile: Arina Rodionova ok, fuori la sorella Anastasia

Si è allineato al secondo turno il tabellone femminile degli Australian Open Play-Off. E’ andato tutto secondo pronostico, o quasi, a Melbourne Park nella prima giornata del classico torneo che assegna alla vincitrice un invito nel tabellone principale degli Australian Open 2018.

Quel “quasi” è dovuto all’eliminazione sorprendente di Anastasia Rodionova, battuta con un doppio 6-3 in un’ora e 20 minuti di gioco dalla wild card Alexandra Bozovic, classe 1999 e n.614 del ranking WTA.

Ha vinto il match d’esordio, invece, la sorella Arina, accreditata della prima testa di serie: partita non semplice contro Sara Tomic, fratello di Bernard, ma archiviata in due parziali (7-6 6-4). Ai quarti di finale incontrerà Olivia Tjandramulia, vittoriosa ad oltranza su Alison Bai.

Bene, inoltre, la numero due del seeding Destanee Aiava, che si appresta ora ad incontrare Zoe Hives dopo aver regolato Masa Jovanovic in rimonta per 4-6 6-3 6-2.

PRIMO TURNO – TORNEO FEMMINILE:

(1) Arina Rodionova b. Sara Tomic 7-6(2) 6-4

(8) Olivia Tjandramulia b. Alison Bai 7-5 4-6 8-6

(3) Tammi Patterson b. Michaela Haet 4-6 6-0 6-0

(5) Naiktha Bains b. (WC) Belinda Woolcock 6-1 6-7(3) 6-3

(WC) Alexandra Bozovic b. (7) Anastasia Rodionova 6-3 6-3

(4) Kimberly Birrell b. (WC) Maddison Inglis 6-4 4-6 6-2

(6) Zoe Hives b. Astra Sharma 6-3 6-4

(2) Destanee Aiava b. (WC) Masa Jovanovic 4-6 6-3 6-2

Quarti di Finale:

(1) Arina Rodionova vs (8) Olivia Tjandramulia

(3) Tammi Patterson vs (5) Naiktha Bains

(WC) Alexandra Bozovic vs (4) Kimberly Birrell

(6) Zoe Hives vs (2) Destanee Aiava

Lorenzo Carini