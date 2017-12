Pablo Andujar ritornerà in campo nel 2018

Dopo due anni da incubo a causa dei problemi al gomito destro e per il quale è passato per tre volte in sala operatoria, Pablo Andújar vede la luce in fondo al tunnel e ha annunciato su Instagram il suo ritorno in campo nel 2018: “Dopo due anni e mezzo e tre operazioni, e dopo essere tornato un paio di volte ma con risultati negativi e dopo eterna pazienza … tornerò nel 2018!”

Pablo nel 2017 ha potuto giocare solo tre partite in due Future e la sua unica vittoria gli ha dato il punto che attualmente possiede in classifica, che lo colloca nella posizione di 1.701 del ranking.

Pablo tornerà nel circuito quindi nel 2018 ed avrà Carlos Calderón come allenatore e Jaume Pérez come fisioterapista.