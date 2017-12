Tennis Training School ancora Prima Scuola Tennis d’Italia

Per il secondo anno consecutivo la Tennis Training School Villa Candida di Foligno si piazza al numero uno in Italia tra le circa 2000 scuole tennis della penisola.

Questo il verdetto del “Grand Prix” della Federazione Italiana Tennis che in ogni stagione sportiva stila una classifica basata su parametri tra cui qualità di strutture e staff tecnico, convocazioni dei propri allievi nelle varie Rappresentative regionali e nazionali, partecipazione e risultati nei Campionati individuali e a squadre.

“Confermarsi – spiega il direttore della Tennis Training Fabrizio Alessi – è sempre difficile. Essere arrivati negli ultimi 3 anni due volte in prima posizione ed una volta secondi, significa che il lavoro svolto sta acquisendo una certa continuità che ci permette di raggiungere risultati individuali di qualità e quantità.

Dietro a questo risultato altamente gratificante c’è una continua evoluzione sia nella metodologia che nella qualità del lavoro, ma anche nel valore delle strutture. Sono in procinto di partire, infatti, i lavori che ci consentiranno di dotare e potenziare la nostra scuola di altri campi da tennis”.

La Scuola è diretta dal Tecnico Nazionale Fabrizio Alessi, dai coach Internazionali ATP Fabio Gorietti e Federico Torresi, con la collaborazione dei Maestri Nazionali Alessio Torresi, Rebecca Alessi, Chiara Gemma, Marco Marcelli, Manuel Pellizzaro e degli Istruttori di II livello Nicola Rambotti, Mauro Arcangeli e Simone Codovini. La preparazione atletica è affidata a Fabrizio Roscini, Gian Franco Palini, Alessio Bianchi e Nicolas Villalba.

Si allenano presso la scuola Folignate tanti tennisti professionisti tra i quali Thomas Fabbiano (best ranking ATP 70), Stefano Travaglia (best ranking ATP 125), Laurynas Grigelis (best ranking ATP 183), Gianluigi Quinzi (best ranking ATP 226) Claudia Giovine (best ranking WTA 257), Claudio Fortuna (best ranking ATP 490), Riccardo Balzerani (best ranking ATP 678) Giorgio Portaluri (best ranking ATP 715), oltre a tanti giovani di ottime prospettive.

Dal 2014 la Federazione Italiana Tennis ha scelto la Tennis Training School Villa Candida come sede del Centro Tecnico Permanente dove i migliori prospetti azzurri si allenano tutto l’anno sotto la guida dei tecnici Fit Sebastian Vazquez e Riccardo Rosolin.