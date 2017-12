Sascha Bajin seguirà nel 2018 Naomi Osaka

Sascha Bajin, ex compagno di allenamento di Serena Williams e Victoria Azarenka, ha annunciato questo martedì, tre settimane dopo la separazione da Caroline Wozniacki, che sta seguendo la giapponese Naomi Osaka, una delle più grandi promesse nel tennis mondiale.

La tennista che vive negli Stati Uniti, dove vive anche Bajin, ha ingaggiato Sascha come allenatore, non come sparring partner.

Questa è sempre stata una delle più grandi ambizioni di Sascha Bajin, ma che non aveva mai potuto realizzare.