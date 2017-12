Il 2017 di Stefano Napolitano: si poteva fare di più

Partiamo da un presupposto: reputo Stefano Napolitano uno dei migliori giovani del nostro movimento tennistico e pertanto da questo 2017 mi aspettavo una sua vera e propria esplosione. Purtroppo invece il salto di qualità importante non c’è stato, con una continuità nei risultati (oggi valore imprescindibile nel circuito ATP di chi vuole essere grande) che è mancata, nonostante alcuni acuti degni di nota.

In totale per il classe ’95 nativo di Biella è stata un’annata in negativo da 24 vittorie e ben 30 sconfitte, suddivise in 4/7 su cemento outdoor, 17/14 su terra rossa, 3/7 sul duro indoor e 0/2 su erba: troppe le battute d’arresto, con una classifica che dopo il best ranking al numero 152 toccato nel mese di giugno si è fatta “mediocre” con l’attuale posizione 211 della classifica ATP. E sorprende che con uno score negativo non sia peggiore: la cambiale del RG ha il suo indiscutibile peso.

L’inizio è sconfortante: 1T al challenger di Noumea, 1TQ a Melbourne, 1T a Rennes (ch), 2T a Quimper (ch), qualificazioni fallite a Montpellier e altre due sconfitte all’esordio al challenger francese di Cherbourg e Bergamo. Inizio shock, non c’è che dire.

Stefano a marzo si sposta in Cina ma anche qui mancano le vittorie: arrivano infatti solo un secondo turno al challenger di Zhuhai a fronte di due primi turni a Shenzhen e Quanzhou. Meglio la terra battuta, dove finalmente arriva qualche successo.

Sulla terra rossa europea Napolitano supera un turno ai challenger di Sophia Antipolis e a quelli italiani di Barletta e Francavilla, prima di raggiungere i primi quarti di finale della stagione in quel di Ostrava, fermandosi contro il giocatore locale Pavlasek.

Wc a Roma dove però si ferma al primo turno contro Troicki, mentre a Parigi tocca il punto più alto del suo 2017 tennistico: Napolitano supera brillantemente le quali (W contro Giustino, Fucsovic e Bublik) regalandosi non solo il suo primo main draw Slam ma anche un secondo turno incoraggiante battendo all’esordio il tedesco Mischa Zverev per poi cedere all’argentino Schwartzman, uno dei giocatori rivelazione di quest’anno.

L’erba è una parentesi negativa con le sconfitte e le quali fallite tanto al Queen’s quanto a Wimbledon: meglio tornare sulla terra battuta.

2T al challenger di Perugia e qualificazioni mancate agli ATP250 di Umago e Gstaad, finendo la tranche europea con una sconfitta all’esordio al challenger di Biella.

Ad agosto Stefano fa uno strano giro passando dalla semifinale del challenger di Vancouver (cemento outdoor), per poi tornare in Italia giusto in tempo per perdere al primo turno del ch di Como (terra rossa) e riscappare quindi in Nordamerica per tentare senza successo le quali a New York nell’ultimo Slam di stagione. Strana programmazione.

A settembre c’è tempo per alcune gioie: sulla terra battuta italiana di Genova arriva una bella semifinale battendo fra gli altri Matteo Berrettini, Dustin Brown e Andrea Basso prima di cedere in 3 set a Garcia – Lopez, buon risultato cui seguono i quarti di finale al ch rumeno di Sibiu e purtroppo un nuovo 1T al challenger di Roma.

Gli ultimi due tornei del 2017 Stefano li gioca a Ortisei (2T contro Donati) e a Stoccolma (ATP250) dove fallisce le qualificazioni, tornei entrambi su sintetico indoor.

Tante sconfitte all’esordio inaccettabili per chi vuole decollare, pochi buoni risultati con la gemma parigina del Roland Garros: era lecito aspettarsi di più e probabilmente il 2018 che verrà sarà un anno da all in per Napolitano, con un’altissima posta in palio. Stefano deve compiere un balzo significativo: il tennis c’è, bisogna trovare convinzione e continuità.

Alessandro Orecchio