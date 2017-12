Australian Open: Craig Tiley conferma che lo shot clock ci sarà solo nelle qualificazioni. Alla Hopman Cup ci potranno invece essere già le due nuove regole

Craig Tiley, CEO di Tennis Australia e direttore degli Australian Open, ha parlato della possibilità dello shot clock e il permesso a ricorrere ai consigli del coach già nella prossima Hopman Cup, in programma a Perth dal prossimo 30 dicembre.

Anche all’Australian Open ci saranno queste due novità ma soltanto nelle qualificazioni.

“Quello che ci accingiamo a introdurre a gennaio è qualcosa di molto innovativo. In precedenza era l’arbitro a dover far rispettare i 25 secondi tra un punto e l’altro, ora c’è un orologio a farlo, così come ci stiamo aprendo alla possibilità che il coach intervenga e parli col giocatore.

Stiamo pensando di applicare anche il cosiddetto match-clock, il giocatore avrà a disposizione 5 minuti per scaldarsi e uno per giocare, altrimenti verrà penalizzato”.