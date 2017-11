Nuovo coach per Viktor Troicki: “Quest’anno ero un po’ distratto soprattutto dopo la nascita di mia figlia, che è stata la cosa migliore che mi è capitata nella vita e ho prestato meno attenzione nel tennis”

Viktor Troicki ha scelto il suo allenatore, l’ex giocatore 35enne Boris Pashanski: “Abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo allenati insieme e mi ha aiutato molto, soprattutto quando sono stato sospeso.”

“Conosce bene tutti i giocatori, ecco perché ho deciso per lui“. Troicki, che nel 2017 non ha avuto una buona stagione e spera di invertire la situazione per il 2018. “Quest’anno ero un po’ distratto soprattutto dopo la nascita di mia figlia, che è stata la cosa migliore che mi è capitata nella vita e ho prestato meno attenzione nel tennis”.