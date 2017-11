Fabio Fognini: “Il problema è che in Italia si è tifosi, pro o contro, e non appassionati di sport. Se un giorno dovessi arrivare al numero uno del mondo, gli italiani non sarebbero comunque contenti e mi chiederebbero di essere il numero zero”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport di ieri Fabio Fognini ha parlato di diversi argomenti.

Ecco uno stralcio della sua intervista.

Fabio, che stagione si è lasciato alle spalle?

“Sicuramente positiva, ho vinto un torneo (a Gstaad, ndr ) e ho giocato bene anche sulle superfici veloci, soprattutto all’inizio dell’anno. Mi spiace solo per come è finita, l’infortunio è arrivato quando stavo crescendo, mi sarei tolto qualche soddisfazione anche indoor, ne sono sicuro”.

Per il quarto anno negli ultimi cinque, lei ha chiuso tra i primi 30 del mondo. Eppure di Fognini non si è mai contenti…

“Ormai ci sono abituato, le critiche superano sempre di gran lunga i complimenti. Il problema è che in Italia si è tifosi, pro o contro, e non appassionati di sport. Se un giorno dovessi arrivare al numero uno del mondo, gli italiani non sarebbero comunque contenti e mi chiederebbero di essere il numero zero”.

Ha parlato di stagione positiva, però la macchia degli insulti alla giudice arbitro agli Us Open non si può dimenticare.

“Ho sbagliato, non sono stato un buon esempio, mi sono scusato e ho pagato. Non credo ci sia nient’altro da aggiungere”.

Non crede che la sanzione (due Slam sub judice e 80.000 euro di multa), anche se sospesa, possa in qualche modo incidere sul suo rendimento negli Slam?

“Io tante volte faccio già fatica, e lo sapete bene, a pensare a me stesso e alla partita, figuratevi se posso permettermi anche un peso del genere. Sono sereno, prometto che starò tranquillo”.

E’ ciò che chiede al 2018?

“Al 2018 chiedo innanzitutto la salute. Spero che il fastidio al ginocchio passi in fretta, perché per adesso non mi ha permesso di allenarmi con la racchetta. Però tutti gli altri parametri fisici sono a posto, perciò la fiducia per un percorso di alto livello è immutata”.

A proposito di salute, ben cinque top ten hanno chiuso la stagione in anticipo per infortuni. Si gioca troppo?

“Sicuramente il calendario è piuttosto compresso, credo che una sospensione dell’attività per un paio di settimane a metà stagione farebbe bene a tutti, come magari giocare tutta la Coppa Davis in una settimana. Però mi dà abbastanza fastidio che chi si lamenta di più per le troppe partite poi finisca l’anno in giro per il mondo a giocare esibizioni”.

Cosa pensa delle nuove regole sperimentate alle Next Gen Finals?

“Mah, il killer point sul 40-40 c’è già in doppio, pur con qualche sfumatura diversa, e forse sarebbe la più semplice tra quelle che riguardano il punteggio. Per quanto mi riguarda, possono mettere anche subito l’orologio dei 25″ tra un punto e l’altro, ma forse Nadal non sarebbe d’accordo (sorride, ndr ): l’importante è che si usi sempre il buon senso, specialmente nelle partite lunghe”.

Una promessa per il 2018?

“Voglio rientrare tra i primi 20 del mondo. E rimanerci”.