Gaia Sanesi fa il bis. Secondo titolo consecutivo ad Hammamet

E’ arrivato il secondo titolo nel giro di otto giorni per Gaia Sanesi che sempre in un 15mila dollari e sempre ad Hammamet, in Tunisia ha conquistato il secondo successo consecutivo.

In finale, giocata oggi per colpa della pioggia che ha colpito la città tunisina nei giorni scorsi ritardando lo svolgimento del torneo, la 25enne mancina fiorentina, prima testa di serie, ha sconfitto per 63 64, in poco meno di due ore di partita, la russa Varvara Gracheva.

Per l’azzurra si tratta del quinto titolo in carriera nel circuito ITF, il terzo del 2017.

La partita punto per punto



ITF Hammamet G. Sanesi [1] G. Sanesi [1] 6 6 V. Gracheva V. Gracheva 3 4 Vincitore: G. Sanesi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 G. Sanesi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 G. Sanesi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Sanesi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Sanesi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Sanesi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Sanesi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Sanesi 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Sanesi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Sanesi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I tornei ITF vinti da Gaia

2017

$15,000 Targu Jiu (CL); $15,000 Hammamet (CL); $15,000 Hammamet (CL);

2013

$10,000 Getxo (CL); $10,000 Knokke (CL);