Il mondo del tennis piange anche la morte di Pancho Segura

Il mondo del tennis piange la morte di Pancho Segura che da tempo era malato del morbo di Parkinson.

Nato in Ecuador il 20 giugno 1921, prima di diventare professionista, nel 1947, disputò 4 semifinali agli Us Open (1942, 1943, 1944, 1945) e arrivò al terzo turno di Wimbledon e al Roland Garros nel 1946 Ha inoltre condiviso il primo posto della classifica mondiale nel 1950 con Jack Kramer e nel 1952 com Pancho Gonzales.

A dare la notizia è stato Jimmy Connors, che Segura ha allenato oltre a Chris Evert e Andre Agassi.

“Giorno triste, ho perso il mio amico, allenatore e mentore, il grande Pancho Segura”, ha scritto su Twitter Connors.