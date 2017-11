Masters Cup Londra: Arriva la sorpresa clamorosa. David Goffin batte in rimonta Roger Federer ed è in finale (Video)

Sconfitto in semifinale Federer

Incredibile eliminazione di Roger Federer alla Masters Cup di Londra.

Il campione svizzero è stato eliminato dal belga David Goffin, con il risultato di 26 63 64 dopo 1 ora e 46 minuti di partita.

Goffin, alla prima partecipazione alle Finals, è anche alla prima finale in carriera in una manifestazione così importante.

Domani sfiderà uno tra Dimitrov o Sock.

Nel primo set Roger piazzava il break nel primo gioco dopo un lungo game e alla sesta palla break a disposizione e dopo un errore di David sul break point piazzava il break.

Sul 3 a 1 lo svizzero toglieva nuovamente la battuta al belga (a 15), dopo aver messo sullo 0-30 un passante di rovescio lungolinea davvero bellissimo.

Sul 5 a 2 lo svizzero teneva a 0 il turno di servizio e con un ace sul set point portava a casa la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set a sorpresa GOffin nel secondo game operava il break ai vantaggi, dopo che Federer mancava tre palle dell’uno pari e pasticciava poi sulla palla break, sbagliando angolo d’attacco col dritto e venendo infilato dal passante del belga che otteneva il break.

Sul 4 a 2 David, 30-40, annullava una palla break con la complicità di Roger che mandava lungo il diritto e poi sul 5 a 3 Goffin non tremava teneva a 0 il turno di battuta, conquistando in questo modo il parziale per 6 a 3.

Nel terzo set sull’1 pari Federer commetteva anche un doppio fallo e cedeva poi a 30 il turno di battuta, con lo svizzero che non teneva con il rovescio sulla profondità del belga sul break point.

Sul 2 a 1 David annullava una palla break (punto vincente a rete) e da quel momento era perfetto alla battuta concedendo un solo punto nei restanti tre turni al servizio e chiudendo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Nitto ATP Finals Roger Federer [2] Roger Federer [2] 6 3 4 David Goffin [7] David Goffin [7] 2 6 6 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Federer 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Federer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 R. Federer 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 D. Goffin 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 R. Federer 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 D. Goffin 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Federer – D. Goffin

01:45:21

7 Aces 7

3 Double Faults 1

61% 1st Serve % 59%

35/47 (74%) 1st Serve Points Won 40/55 (73%)

17/30 (57%) 2nd Serve Points Won 22/38 (58%)

1/3 (33%) Break Points Saved 9/11 (82%)

13 Service Games Played 14

15/55 (27%) 1st Return Points Won 12/47 (26%)

16/38 (42%) 2nd Return Points Won 13/30 (43%)

2/11 (18%) Break Points Won 2/3 (67%)

14 Return Games Played 13

52/77 (68%) Total Service Points Won 62/93 (67%)

31/93 (33%) Total Return Points Won 25/77 (32%)

83/170 (49%) Total Points Won 87/170 (51%)

2 Ranking 8

36 Age 26

Basel, Switzerland Birthplace Rocourt, Belgium

Switzerland Residence Monte Carlo, Monaco

6’1″ (185 cm) Height 5’11” (180 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 150 lbs (68 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1998 Turned Pro 2009

49/4 Year to Date Win/Loss 54/22

7 Year to Date Titles 2

95 Career Titles 4

$109,853,682 Career Prize Money $7,477,195