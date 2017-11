Campionato Serie A1 Femminile: I risultati completi della quinta giornata

GIRONE 1

USD Tennis Beinasco – Tennis Club Genova 1893 1-3

Liudmilla SAmsonova (G) b. Reka-Luca Jani (B) 62 36 75

Debora Ginocchio (G) b. Federica Rossi (B) 76(1) 76(3)

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Alberta Brianti (G) 60 63

Liudmilla Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) 64 76(4)

G.A. Renzo Perfumo; arbitri: Beatrice Anselmi, Christian Marangoni

Tennis Club Parioli ASD – A. S. DIL Tennis Club Cagliari 4-0

Nastassja Burnett (P) b. Anna Floris (C) 62 62

Greta Arn (P) b. Francesca Piu (C) 60 62

Martina Di Giuseppe (P) b. Alice Matteucci (C) 75 62

Martina Di Giuseppe/Nastassja Burnett (P) b. Anna Floris/Francesca Piu (C) 62 64

G.A. Daniela Bertinaria; arbitri: Fabio Buccolini, Giovanni Tricomi

CLASSIFICA

11 (5) Tennis Club Parioli ASD

10 (5) Tennis Club Genova 1893

7 (5) USD Tennis Beinasco

0 (5) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – Tennis Club Prato A.S.D. 3-1

Camilla Scala (F) b. Lucrezia Stefanini (P) 63 64

Agnese Zucchini (F) b. Giulia Peoni (P) 60 64

Alice Balducci (F) b. Corinna Dentoni (P) 64 61

Corinna Dentoni/Lucrezia Stefanini (P) b. Chiara Arcangeli/Giulia Pasini (F) 60 61

G.A. Domenico Ciervo; arbitri: Francesca Baldini, Stefano Sacchi

A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – Club Tennis Ceriano A.S.D. 4-0

Anna Maria Procacci (S) b. Gloria Stuani (C) 60 61

Federica Joe Gardella (S) b. Eleonora Leva (C) 60 61

Michele Alexandra Zmau (S) b. Anne Schaeffer (C) 46 62 63

Federica Joe Gardella/Anna Maria Procacci (S) b. Anne Schaeffer/Eleonora Leva (C) 60 76(4)

G.A. Piercarlo Capra; arbitri: Monika Hybnerova, Luca Macchia

CLASSIFICA

13 (5) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

8 (5) Tennis Club Prato A.S.D.

7 (5) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (5) Club Tennis Ceriano A.S.D.