La cerimonia Next Gen ATP Finals di Milano: L’ATP e Reb Bull chiedono scusa

Next Generation ATP Finals

Dopo la sfortunata cerimonia di ieri alle ATP Next Gen Finals, criticata tantissimo, sono saliti sul banco degli imputati la Federazione Italiana Tennis e l’ATP.

La nostra Federazione ha comunicato di non essere responsabile della cerimonia e il comunicato dell’ATP ha confermato il tutto.

“L’ATP e Red Bull vogliono scusarsi per i problemi che ci sono stati nella cerimonia di ieri. L’intento era integrare l’avvenimento nell’alta moda della città di Milano, tuttavia la cerimonia è stata di cattivo gusto e inaccettabile, siamo profondamente dispiaciuti e siamo sicuri che non accadrà più in futuro una cosa del genere”.