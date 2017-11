La cerimonia delle Next Gen ATP Finals di Milano causa polemiche (Video)

Gli organizzatori delle ATP NextGen Finals di Milano hanno deciso di prendere alla lettera l’idea che si tratti di un torneo innovativo, optando per una cerimonia completamente diversa dal solito.

La situazione ha generato un enorme caos e polemiche sui social, causando un po’ di imbarazzo anche per i giocatori coinvolti nella cerimonia di inaugurazione del torneo.

La maggior parte dei tennisti sembrava visibilmente imbarazzata ed alcuni hanno anche ridacchiato.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 5 novembre 2017