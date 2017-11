Nick Kyrgios: “spingerò al massimo per raggiungere la Top-5 e poi, in futuro, diventare numero uno”

Nick Kyrgios è una delle icone più importanti del tennis mondiale. Per un motivo o per l’altro, l’australiano è sempre al centro dell’attenzione di media e appassionati.

Il nativo di Canberra, che spesso ha lasciato intendere di non amare lo sport da lui praticato, ha parlato in pubblico rilasciando dichiarazioni che ci colgono decisamente impreparati: “Mi piacerebbe entrare fra i primi cinque giocatori al mondo, ma sono consapevole che per arrivare lì servirebbe tantissimo lavoro. Devo continuare ad allenarmi duramente giorno per giorno: spingerò al massimo per raggiungere la Top-5 e poi, in futuro, diventare numero uno”, ha commentato al Sydney Morning Herald il n.21 del ranking mondiale, ora ai box per un problema all’anca.

Lorenzo Carini