Challenger Mouilleron Le Captif e Bratislava: I Main Draw. Berrettini dà forfait da Bratislava e fa entrare un alternates

Challenger Mouilleron Le Captif | Indoor | e85.000

Challenger Bratislava | Indoor | e106.000

(1) Kukushkin, Mikhail vs Giannessi, Alessandro

(PR) Sijsling, Igor vs Qualifier

Tomic, Bernard vs Berankis, Ricardas

Janowicz, Jerzy vs (7) Gombos, Norbert

(4) Copil, Marius vs (WC) Nema, Patrik

(Alt) Krstin, Pedja vs (WC) Klein, Lukas

(WC) Nedovyesov, Aleksandr vs Qualifier

Martin, Andrej vs (6) Stakhovsky, Sergiy

(5) Baghdatis, Marcos vs Marchenko, Illya

Qualifier vs Zopp, Jurgen

Ignatik, Uladzimir vs Safranek, Vaclav

Ofner, Sebastian vs (3) Seppi, Andreas

(8) Lacko, Lukas vs Kovalik, Jozef

Auger-Aliassime, Felix vs Bachinger, Matthias

Setkic, Aldin vs Qualifier

(WC) Liska, Tomas vs (2) Fucsovics, Marton