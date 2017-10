WTA Elite Trophy Zhuhai 2017: I risultati completi della prima giornata. Sconfitta Angelique Kerber

E’ scattata la terza edizione del “Huajin Securities WTA Elite Trophy Zhuhai” – già noto come Masters B o masterino.

Il primo successo è stato firmato dalla statunitense CoCo Vandeweghe che nel match di apertura del Gruppo Azalea ha superato in rimonta (36 63 62, in un’ora e 55 minuti di gioco) la cinese Shuai Peng, numero 27 Wta e in gara con una wild card.

Esordio vincente anche per la tedesca Julia Goerges, numero 18 della classifica mondiale, che nel primo incontro del Gruppo Bouganville ha sconfitto per 61 76(5), in un’ora e 39 minuti, la slovacca Magdalena Rybarikova, numero 22 Wta.

E’ andata male, invece, all’altra tedesca Angelique Kerber, numero 19 Wta, che ha ceduto per 63 36 62 alla russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 14 Wta, nel pima sfida del Gruppo Rosa.

WTA Zhuhai Finals | Cemento | ($2.150.000, hard)

Stadium – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [2] CoCo Vandeweghe vs [12/WC] Shuai Peng



WTA Zhuhai Coco Vandeweghe [2] Coco Vandeweghe [2] 3 6 6 Shuai Peng [12] Shuai Peng [12] 6 3 2 Vincitore: C. VANDEWEGHE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 0-1 → 1-1 S. Peng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Vandeweghe 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 S. Peng 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Peng 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Julia Goerges vs [10] Magdalena Rybarikova



WTA Zhuhai Julia Goerges [7] Julia Goerges [7] 6 7 Magdalena Rybarikova [10] Magdalena Rybarikova [10] 1 6 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Goerges 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Rybarikova 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [4] Anastasia Pavlyuchenkova vs [8] Angelique Kerber (non prima ore: 12:00)



WTA Zhuhai Anastasia Pavlyuchenkova [4] Anastasia Pavlyuchenkova [4] 6 3 6 Angelique Kerber [8] Angelique Kerber [8] 3 6 2 Vincitore: A. PAVLYUCHENKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Kerber 15-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Kerber 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [1/O] Raluca Olaru / Olga Savchuk vs [3/WC] Chen Liang / Zhaoxuan Yang



WTA Zhuhai Raluca Olaru / Olga Savchuk [1] • Raluca Olaru / Olga Savchuk [1] 40 6 2 Chen Liang / Zhaoxuan Yang [3] Chen Liang / Zhaoxuan Yang [3] 15 3 2 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Olaru / Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 C. Liang / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Olaru / Savchuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Liang / Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Olaru / Savchuk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Liang / Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Olaru / Savchuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Liang / Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Olaru / Savchuk 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Liang / Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Olaru / Savchuk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Liang / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 R. Olaru / Savchuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Liang / Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Gruppo Azalea

Kristina Mladenovic

Julia Goerges

Magdalena Rybarikova

Gruppo Peonia

Coco Vandeweghe

Elena Vesnina

Shuai Peng (wc)

Gruppo Camelia

Sloane Stephens

Anastasja Sevastova

Barbora Strycova

Gruppo Rosa

Anastasia Pavlyuchenkova

Angelique Kerber

Ashleigh Barty