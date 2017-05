Video del Giorno (Roland Garros): Rissa sfiorata tra Lokoli e Klizan. Il transalpino non stringe la mano allo slovacco “Vai via”

Rissa quasi sfiorata nel match tra Martin Klizan e Laurent Lokoli conclusosi con la vittoria dello slovacco per 6-4 al quinto set al Roland Garros.

Klizan nel quinto set sul 4 a 2, palla break in suo favore, ha urlato di gioia dopo il doppio fallo commesso da Lokoli.

Al cambio di campo i due si sono anche insultati ed è intervenuto anche il Giudice di Sedia per calmare gli animi.

Lokoli poi si è lamentato per le finte di Klizan, che sembrava in difficoltà fisicamente durante la partita (ha mimato il gesto dello zoppo).

Alla fine della partita Lokoli non ha voluto stringere la mano dicendo a Martin “Vai via, vai via”.

