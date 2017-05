Roland Garros: Il programma di Domenica 28 Maggio

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

Julia Boserup vs (15)Petra Kvitova

(1)Angelique Kerber vs Ekaterina Makarova

Stephane Robert vs (11)Grigor Dimitrov

(16)Lucas Pouille vs Julien Benneteau

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

Horacio Zeballos vs Adrian Mannarino

Christina McHale vs (8)Svetlana Kuznetsova

(6)Dominic Thiem vs Bernard Tomic

(10)Venus Williams vs Qiang Wang

Court 1 – 11:00 AM

Guillermo Garcia-Lopez vs (26)Gilles Muller

Marco Trungelliti vs Quentin Halys

Camila Giorgi vs Oceane Dodin

Lara Arruabarrena vs (6)Dominika Cibulkova

Court 2 – 11:00 AM

Monica Puig vs (31)Roberta Vinci

Benjamin Bonzi vs Daniil Medvedev

Tommy Robredo vs Daniel Evans

Viktorija Golubic vs Aliaksandra Sasnovich

Court 3 – 11:00 AM

Marius Copil vs (19)Albert Ramos-Vinolas

(23)Ivo Karlovic vs Stefanos Tsitsipas

(22)Mirjana Lucic-Baroni vs Cagla Buyukakcay

Bethanie Mattek-Sands vs Evgeniya Rodina

Court 6 – 11:00 AM

Louisa Chirico vs Jelena Ostapenko

Taro Daniel vs Jerzy Janowicz

Amanda Anisimova vs Kurumi Nara

Yuichi Sugita vs (25)Steve Johnson

Court 14 – 11:00 AM

Madison Brengle vs Julia Goerges

(20)Pablo Carreno Busta vs Florian Mayer

Lesia Tsurenko vs Kateryna Kozlova

Robin Haase vs Alex De Minaur

Court 17 – 11:00 AM

(30)Timea Bacsinszky vs Sara Sorribes Tormo

Marina Erakovic vs Shelby Rogers

Mikhail Kukushkin vs Tennys Sandgren

Thomaz Bellucci vs Dusan Lajovic