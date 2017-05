WTA Strasburgo e Nurnberg: Vittorie di Samantha Stosur e Kiki Bertens

Successo di Samantha Stosur che conclude la sua bella settimana in terra di Francia, vincendo il torneo WTA International di Strasburgo.

In finale l’australiana ha sconfitto la connazionale Daria Gavrilova, con il risultato di 57 64 63 dopo 2 ore e 46 minuti di battaglia.

Per la Stosur si tratta del nono successo in carriera nel circuito WTA, prima vittoria del 2017.

Kiki Bertens ha conquistato per il secondo anno consecutivo il torneo WTA di Norimberga.

La Bertens ha sconfitto in finale per 62 61 in 56 minuti, la ceca Barbora Krejcikova, numero 254 del ranking mondiale, partita dalle qualificazioni e rivelazione del torneo.

La Bertens ha conquistato il terzo titolo Wta in carriera, il secondo a Norimberga.

WTA Strasbourg International | Terra | $250.000 – Finali

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1/O] Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan vs Ashleigh Barty / Casey Dellacqua



2. [6/WC] Samantha Stosur vs [7] Daria Gavrilova (non prima ore: 15:00)



WTA Nurnberg International | Terra | $250.000 – Finali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicole Melichar / Anna Smith vs [O] Kirsten Flipkens / Johanna Larsson



2. [1] Kiki Bertens vs [Q] Barbora Krejcikova (non prima ore: 13:30)