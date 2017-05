Sorteggio Tabellone Maschile del Roland Garros 2017. Il punto sugli italiani.

Si può sorridere dopo il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2017.

Tralasciando i due qualificati, di cui sapremo le sorti a breve, gli altri tre nostri alfieri partono tutti con il favore del pronostico.

Fabio Fognini affronta un giovane insidioso, il talentino statunitense Francis Tiafoe, capace di vincere due challenger su terra nell’ultimo mese e di giocare un set pari contro Roger Federer a Miami.

L’incontro è molto meno facile del previsto ma il tennista ligure dovrebbe smarcarsela con esperienza e maggior qualità. Il Fognini visto a Roma con Murray non deve temere un avversario del genere, quanto più cercare di presentarsi al via al 100%.

Possibile secondo turno tutto tricolore con Andreas Seppi; l’altoatesino ha infatti pescato un qualificato, tra cui sono presenti molti buoni specialisti della superficie (in primis Pella) ma tutti alla portata dell’italiano. Speriamo quindi nella buona sorte, evitando magari un derby fratricida già al primo turno.

Il terzo turno sembra però loro precluso, vista la presenza nello spot del campione 2015, Stan Wawrinka.

Bene anche Paolo Lorenzi. L’italiano ha pescato il lituano Richard Berankis, appena rientrato nel circuito dopo un lungo stop e impegnato in finale nel challenger di Shymkent. Il giovane è da un po’ di anni che bazzica il circuito, senza veramente riuscire a sfondare. Paolo può e deve cogliere l’occasione, salvo poi cercare il miracolo in un secondo turno difficile contro il gigante americano John Isner, recente semifinalista con merito in quel di Roma.

Tornando ai bravissimi qualificati, Simone Bolelli e Stefano Napolitano, la speranza è che l’urna sia benevola, per cercare di approdare a un prestigioso secondo turno.

In questo senso sarebbe preferibile evitare gli ingiocabili Wawrinka, Goffin e Del Potro (se parteciperà) e sperare in giocatori più alla portata tipo Estrella Burgos, Halys, Lu o Janowicz.

Lo spot di Fognini e Seppi

[3] Stan Wawrinka vs Qualifier

Alexandr Dolgopolov vs Carlos Berlocq

Qualifier vs Andreas Seppi

Frances Tiafoe vs [28] Fabio Fognini

Lo spot di Lorenzi

[21] John Isner vs Jordan Thompson

Paolo Lorenzi vs Ricardas Berankis

Karen Khachanov vs Qualifier

Jan-Lennard Struff vs [13] Tomas Berdych

Davide Sala