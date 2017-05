Bernard Giudicelli parla ancora di Maria Sharapova, questa volta per la sua decisione nel torneo di Wimbledon

Bernard Giudicelli, presidente della Federazione Francese di Tennis, ha mostrato ancora una volta la propria propensione per l’utilizzo dei social quando, tramite Facebook, è tornato a parlare di uno dei suoi temi “preferiti”: Maria Sharapova. Il dirigente ha voluto elogiare la decisione, presa da parte della tennista russa, di non di chiedere alcuna wild card per Wimbledon -dopo che alla ex-numero uno del mondo fosse stato negato l’invito a disputare il Roland Garros.

“E’ un decisione che la onora e per la quale le faccio i complimenti. Non potrei mai supportare una giocatrice che, indipendentemente dal proprio livello, si abbassasse a tal punto da far sì che il suo ritorno da una squalifica fosse basato interamente sugli inviti. Per ogni giocatore, la posizione deve essere frutto del lavoro che viene fatto passo dopo passo. Questa che sta iniziando è una nuova storia, sia per lei sia per il tennis, perché oramai tutti sanno che dopo una sanzione pesante viene il purgatorio”, ha scritto Giudicelli sul proprio profilo ufficiale.

Edoardo Gamacchio