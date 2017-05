Roberta Vinci racimola solo tre giochi contro la Makarova e saluta subito Roma

Esordio amaro per Roberta Vinci al primo turno del Wta Premier Five di Roma ($ 3.076.495, terra).

La tennista tarantina è stata superata dalla russa Ekaterina Makarova, 28 anni, Nr. 43 Wta, con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e 19 minuti di gioco.

Punteggio eloquente, che non lascia spazio ad alibi. Male oggi Roberta, un netto passo indietro rispetto alle ultime uscite sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista fisico. Peccato, filtrava ottimismo prima dell’incontro ma la giornata è stata da dimenticare.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizio veemente della russa, subito avanti nel punteggio.

Il break a 15 nel primo gioco le permette di instradare il parziale nei canali a lei più favorevoli, tanto più che al servizio è ingiocabile.

Robertina invece fatica a carburare, commette qualche errore di troppo e ha difficoltà a contenere i potenti colpi avversari da fondo.

La conseguenza è il secondo break russo, nel quinto game, break che permette alla Makarova di portarsi sul 4-1.

Il set si riduce così a mera formalità, con la Vinci che riesce a rendersi insidiosa solo nel gioco finale. Roberta, dopo aver annullato due set point, deve però soccombere alla terza palla a disposizione dell’avversaria.

E’ 6-2 per la Makarova in 31 minuti di gioco.

Secondo set: parziale che sembra ricalcare il precedente.

La Makarova brekka a zero già nel primo gioco e sembra non esserci più partita.

L’incontro si chiude definitivamente tra il quarto e il quinto gioco. Dapprima la Vinci prova a spingere ma la russa fa buona guardia, annullando due break point; successivamente all’azzurra non riesce lo stesso e deve cedere nuovamente il servizio dopo un gioco combattutissimo. Una sua palla corta out decreta il 4-1 Makarova.

E’ la fine del match, rimane solo il tempo di annotare l’ennesimo gioco cestinato dall’italiana, il settimo, gioco in cui si fa recuperare da 40-0, per poi cedere le armi al secondo match point a disposizione. Ottimo recupero della russa su palla corta della Vinci ed è 6-1 per la Makarova in 48 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Rome Ekaterina Makarova Ekaterina Makarova 6 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 2 1 Vincitore: E. MAKAROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Vinci 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Makarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

E. Makarova – R. Vinci

01:19:14

5 Aces 1

1 Double Faults 1

52% 1st Serve % 56%

18/27 (67%) 1st Serve Points Won 19/35 (54%)

16/25 (64%) 2nd Serve Points Won 10/28 (36%)

2/2 (100%) Break Points Saved 4/9 (44%)

7 Service Games Played 8

16/35 (46%) 1st Return Points Won 9/27 (33%)

18/28 (64%) 2nd Return Points Won 9/25 (36%)

5/9 (56%) Break Points Won 0/2 (0%)

8 Return Games Played 7

34/52 (65%) Total Service Points Won 29/63 (46%)

34/63 (54%) Total Return Points Won 18/52 (35%)

68/115 (59%) Total Points Won 47/115 (41%)

43 Ranking 30

28 Age 34

Moscow, Russia Birthplace Taranto, Italy

Moscow, Russia Residence Taranto, Italy

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

143 lbs. (65 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

Pro (October 2004) Turned Pro Pro (1999)

10/11 Year to Date Win/Loss 7/11

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 10

$10,431,328 Career Prize Money $11,587,243

Davide Sala