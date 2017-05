Dal Foro Italico: Roberta Vinci “Dipende dalla voglia, però la voglia dipende anche dai risultati… ti dico molto difficile.”

Roberta Vinci : “Una partita sicuramente difficile, una avversaria col gioco particolare, mancina, mi è sembrato come se lei stesse sempre ferma e comandasse il gioco e io non riuscivo a ribaltare lo scambio. Io ero molto bloccata, Francesco mi diceva di spingere però colpendo la palla non cercando di muovere il gioco e nonostante questo non riuscivo. Avrei preferito affrontarla sul campo veloce. Mi spiace perdere così, con questo punteggio severo, davanti ad un Pietrangeli stracolmo, mi dispiace non essere entrata in partita e non avere espresso un bel tennis.”

“Questa sconfitta fa male, fa male, perché siamo a Roma e uno ci tiene tanto, fare felici tutte quelle persone che sono venute là per me con 5000 gradi mi sarebbe piaciuto, è una bella dimostrazione che purtroppo non sono riuscita a ricambiare, c’è solo un torneo in italia uno cerca di fare sempre bene.”

“Non voglio dire se questo sarà il mio ultimo torneo di Roma, perché se dico sì e poi mi rivedete l’anno prossimo, mi dite che vi ho preso in giro; se dico no e poi metti che ho ancora voglia… Dipende dalla voglia, però la voglia dipende anche dai risultati… ti dico molto difficile.”