Dal Foro Italico: Parlano Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Darderi “Spesso mi dicono di essere argentino e giocare per l’Italia, ma io non ci vedo nulla di strano e credo di non essere l’unico a rappresentare un Paese, pur essendo nato in un altro” (video delle partite)

Luciano Darderi: “Sono molto contento della mia prestazione, perché giocare contro Shapovalov non è mai facile. A volte lui gioca in maniera incredibile ed in altre circostanze fa fatica a trovare ritmo. Un risultato che quindi mi conforta.

Non era facile anche dal punto di vista emotivo, visto che era la mia prima partita a Roma ed ho sentito un po’ di tensione. Ho iniziato in maniera un po’ contratta, poi dal secondo set ho giocato meglio.

Spesso mi dicono di essere argentino e giocare per l’Italia, ma io non ci vedo nulla di strano e credo di non essere l’unico a rappresentare un Paese, pur essendo nato in un altro. Olimpiadi? Se sarò tra i qualificati sarò felice, non è una scelta che dipende da Volandri, ma dalle mie prestazioni“.

Flavio CobollI: “Di solito non sono affettuoso con i miei familiari, credo però che si meriti tanto, forse tutto.

E’ un processo, qualcosa che va coltivata nelo tempo. Sto lavorando molto con lui con mio padre che mi fa da coach, mi trovo molto bene. Abbiamo caratteri molto simili, per noi scontrarci è più facile. Per migliorare penso che bisogna ascoltarsi un po’ di più e mi sto mettendo sotto per farlo.

Sto cercando di lavorarci, parto sempre male, è vero, e non è buono. Sto approcciando i riscaldamenti in modo diverso. Oggi era una partita diversa, sono partito un po’ contratto” ha spiegato.

Abbiamo preso accordi con dei giocatori della Roma, spero che qualcuno di speciale verrà. Se andrà bene, se dovessero avere qualche ora libera, un po’ di giocatori verranno”.