40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato”: Daniele Rapagnetta (2) ai quarti insieme a Samuele Seghetti e Lorenzo Beraldo. Nel femminile Ilary Pistola affronta la vincitrice di Salsomaggiore Lilli Tagger

Sventolano le bandiere di tutti i continenti al 40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato” e anche in campo le sfide sono divertenti e combattute. Quarti di finale per la kermesse laniera che avrà le sue finali sabato 11 maggio dalle 14 con la sfida femminile e a seguire il match maschile.

Esce subito il vincitore di Salsomaggiore contro l’argentino Carles Cordoba [8] in un match davvero combattuto e chiuso dal sudamericano 16 63 64 che poi nel doppio turno elimina il qualificato sloveno Ziga Sesko ed ora affronterà per un posto in semifinale il numero due e finalista al Città di Firenze Daniele Rapagnetta che ha sconfitto 62 76 il sudafricano Connor Doig. Raggiunge i quarti anche il favorito del torneo il cinese Tianhui Zhang che prevale per 62 62 su Mondazzi ed ora se la vedrà con lo spagnolo Luis Garcia Paez. Si fa spazio nella parte alta del tabellone Lorenzo Beraldo che supera il francese Kouame 36 64 64 ed ora avrà il russo Kharlamov mentre Samuele Seghetti, che beneficia del ritiro di Comino, nei quarti troverà il rumeno Teodor Stirbu.

Nel tabellone femminile è Ilary Pistola a vincere il derby azzurro con la beniamina di casa Vittoria Vignolini che nel primo match era riuscita a superare il turno ma poi deve soccombere contro la marchigiana della Coop Pesaro Tennis che ora avrà un match davvero complicato contro l’austriaca Lilli Tagger, vincitrice del torneo di Salsomaggiore, che gioca un tennis davvero divertente e con colpi pesanti anche grazie alla sua fisicità. La giocatrice è allenata da Francesca Schiavone che la sta seguendo a Prato.

La seconda favorita la svedese Lea Nilsson va avanti ed ora affronterà l’egiziana salah che ha sconfitto la toscana Sveva Pieroni in una sfida molto equilibrata con la giocatrice allenata da Matteo Trevisan e Tommaso Brunetti che si è trovata avanti nel secondo set per 4-0. Nella parte alta esce la numero uno la kazaka Arystanbekova ad opera dell’ucraina Drobysheva ed ora sfida con l’americana Tyengar per accedere in semifinale. L’ultimo quarto vede di fronte la rumena Burcescu e la vincente tra la svedese Svahn e l’azzurra Galli.

Doppio:

Primo turno anche per il torneo di doppio con coppia favorita nel maschile il duo cinese coreano Yeonsu Jeong e Tianhui Zhang mentre i numeri due sono Pierluigi Basile e Daniele Rapagnetta. Al femminile la coppia kazaka americana composta da Asylzhan Arystanbekova e Olivia Center precede il duo americano Claire An e Christasha McNeil

Risultati Ottavi

maschile

CHN Tianhui Zhang [1] 66 b ITA Alessandro Mondazzi (WC) 62 62

ESP Luis Garcia Paez b NCA Joaquin Guilleme [5] 64 64

Roman Kharlamov b ROU Stefan Horia Haita [3] 57 64 64

ITA Lorenzo Beraldo [7] b FRA Moise Kouame 36 64 64

ROU Calin Teodor Stirbu b SWE Ludvig Hede [6] 76 36 76

ITA Samuele Seghetti b ITA Lorenzo Comino 57 11 rit.

ESP Carles Cordoba [8] b SLO Ziga Sesko (Q) 63 63

ITA Daniele Rapagnetta [2] b RSA Connor Doig 62 76

femminile

UKR Mariia Drobysheva b KAZ Asylzhan Arystanbekova [1] 75 61

USA Maya Iyengar [8] b DEN Sara Borkop 63 63

ROU Maia Ilinca Burcescu b BEL Lauren Seye 64 60

SWE Isabella Svahn – ITA Francesca Galli (WC)

AUT Lilli Tagger b LAT Marina Markina 63 61

ITA Ilary Pistola (WC) b ITAVittoria Vignolini (WC) 61 61

EGY Jana Hossam Salah [5] b ITA Sveva Pieroni (Q) 36 76 62

SWE Lea Nilsson [2] b BEL Indira Lepage 63 62