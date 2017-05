Dal Foro Italico: Berdych e Sharapova palleggiano al Colosseo (Video)

Tomas Berdych e Maria Sharapova ieri pomeriggio hanno sceso la scalinata est che porta al Colosseo con la racchetta in mano. E’ l’unico particolare che permette di distinguerli da due divi del cinema: lei in gonna nera, lunga, di nappa; lui in pantalone nero, t-shirt bianca e Persol.

I due giocatori per alcuni minuti hanno scambiato dei colpi. Sicuramente una bella scena.