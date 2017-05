Challenger Heilbronn, Samarkanda e Bordeaux: I Tabelloni Principali. Due azzurri in Germania

Challenger Heilbronn CH | Indoor | e64.000

(1) Kicker, Nicolas vs Qualifier

Novikov, Dennis vs Giustino, Lorenzo

Kovalik, Jozef vs Bublik, Alexander

Qualifier vs (7) Martin, Andrej

(4) Gombos, Norbert vs (WC) Brands, Daniel

(WC) Altmaier, Daniel vs Diez, Steven

Lestienne, Constant vs Basic, Mirza

(WC) Ilhan, Marsel vs (8) Ruud, Casper

(5) Laaksonen, Henri vs Qualifier

Kamke, Tobias vs Kozlov, Stefan

Ignatik, Uladzimir vs Coppejans, Kimmer

Fucsovics, Marton vs (3) Pavlasek, Adam

(6) Pella, Guido vs Qualifier

(WC) Maden, Yannick vs Djere, Laslo

Cecchinato, Marco vs Shapovalov, Denis

Krueger, Mitchell vs (2) Donskoy, Evgeny

Challenger Samarkand CH | Terra | $75.000

(1) Stakhovsky, Sergiy vs (SE) Ilkel, Cem

O’Connell, Christopher vs Setkic, Aldin

Gerasimov, Egor vs Grigelis, Laurynas

(WC) Ismailov, Temur vs (8) Popko, Dmitry

(3) Jung, Jason vs Gunneswaran, Prajnesh

(WC) Raisma, Kenneth vs Qualifier

Geens, Clement vs Kolar, Zdenek

Vatutin, Alexey vs (5) Mmoh, Michael

(7) Milojevic, Nikola vs Jaloviec, Marek

(WC) Fayziev, Sanjar vs Maamoun , Karim-Mohamed

Kudryavtsev, Alexander vs Nedovyesov, Aleksandr

Ramanathan, Ramkumar vs (4) Menendez-Maceiras, Adrian

(6) De Loore, Joris vs Berankis, Ricardas

Ivashka, Ilya vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Dustov, Farrukh vs (2) Gabashvili, Teymuraz

Challenger Bordeaux CH | Terra | e106.000

(1) Darcis, Steve vs (WC) Lokoli, Laurent

(WC) Blancaneaux, Geoffrey vs Gonzalez, Maximo

(SE) Sousa, Pedro vs (WC) Sakharov, Gleb

Qualifier vs (6) Tiafoe, Frances

(3) Chardy, Jeremy vs Opelka, Reilly

Carballes Baena, Roberto vs Fratangelo, Bjorn

Millot, Vincent vs De Greef, Arthur

Qualifier vs (7) Bagnis, Facundo

(8) Elias, Gastao vs Benneteau, Julien

Kudla, Denis vs Rosol, Lukas

De Schepper, Kenny vs Bourgue, Mathias

Ymer, Elias vs (4) Dutra Silva, Rogerio

(5) Lajovic, Dusan vs Souza, Joao

Halys, Quentin vs Qualifier

Qualifier vs Polansky, Peter

(WC) Moutet, Corentin vs (2) Jaziri, Malek