Combined Madrid: Il programma di Lunedì 08 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anastasija Sevastova vs [2] Karolina Pliskova

2. [1] Angelique Kerber vs Katerina Siniakova OR [Q] Pauline Parmentier (non prima ore: 13:30)

3. David Ferrer vs [Q] Mikhail Kukushkin

4. Eugenie Bouchard vs [WC] Maria Sharapova (non prima ore: 20:00)

5. [Q] Ernesto Escobedo vs Feliciano Lopez (non prima ore: 21:30)

Aranxta Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [12] Grigor Dimitrov vs Philipp Kohlschreiber

2. [15] Gael Monfils vs Gilles Simon

3. Alison Riske vs [8] Svetlana Kuznetsova

4. [15] Barbora Strycova OR Lucie Safarova vs [WC] Lara Arruabarrena

5. [Q] Andrey Kuznetsov vs [10] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 20:00)

6. Carla Suárez Navarro OR Shuai Peng vs [10] Caroline Wozniacki (non prima ore: 21:30)

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Guillermo Garcia-Lopez vs [WC] Marius Copil

2. [11] Tomas Berdych vs [Q] Denis Istomin

3. Lauren Davis vs [14] Kristina Mladenovic

4. [16] Nick Kyrgios vs Marcos Baghdatis

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Robin Haase vs Daniel Evans

2. Marcel Granollers vs Florian Mayer

3. Nicolas Mahut vs [14] Jack Sock

4. Philipp Kohlschreiber / Dominic Thiem vs Fabio Fognini / Treat Huey

Pista 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Johanna Konta / Shelby Rogers vs [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova

2. Oliver Marach / Mate Pavic vs Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi

3. [Q] Thomaz Bellucci vs Pablo Cuevas

4. [LL] Jared Donaldson vs [Q] Adrian Mannarino

5. Kiki Bertens / Johanna Larsson vs Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic

Pista 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Hao-Ching Chan / Jelena Ostapenko vs Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

2. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs [O] Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova

3. Marcin Matkowski / Alexander Peya vs Robin Haase / Albert Ramos-Vinolas

4. Lucas Pouille / Joao Sousa vs Gilles Muller / Gilles Simon

5. [WC] Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa vs Chia-Jung Chuang / Shuai Peng

Pista 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Christina Mchale / Monica Niculescu vs Barbora Krejcikova / Alla Kudryavtseva

2. [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep vs [8] Abigail Spears / Katarina Srebotnik

3. [7] Julia Goerges / Barbora Strycova vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

4. [6] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [G] Raquel Atawo / Daria Kasatkina