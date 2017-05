Tie break Tens Madrid: Successi di Grigor Dimitrov e Simona Halep (tutti i risultati e Video)

L’edizione madrilena del Tie break Tens è stata un grande successo di pubblico.

L’evento, che ha occupato l’intera serata al Magic Box, ha visto i successi di Grigor Dimitrov contro Feliciano Lopez nella finale maschile per 10 a 7, dopo che in precedenza nel femminile, Simona Halep aveva sconfitto in finale Svetlana Kuznetsova per 10-6.

Ricordiamo che la formula prevedeva otto giocatori e altrettante giocatrici a sfidarsi in super tie break a 10 punti, con in palio qualcosa come 200.000 dollari (oltre 100.000 euro che saranno devoluti in beneficenza per il progetto contro la violenza domestica).

Quarti di Finale (Maschili)

Dan Evans 12

Grigor Dimitrov 14

Lucas Pouille 6

Fernando Verdasco 10

Tomas Berdych 12

Jack Sock 10

Stan Wawrinka 1

Feliciano Lopez 10

Semifinali

Grigor Dimitrov 10

Fernando Verdasco 8

Tomas Berdych 8

Feliciano Lopez 10

Finale

Grigor Dimitrov 10

Feliciano Lopez 7

Quarti di Finale (Femminili)

Madison Keys 10

Svetlana Kuznetsova 12

Agnieszka Radwanska 10

Garbine Muguruza 5

Johanna Konta 2

Simona Halep 10

Monica Puig 10

Maria Sharapova 6

Svetlana Kuznetsova 10Agnieszka Radwanska 6

Simona Halep 10

Monica Puig 5

Finale

Svetlana Kuznetsova 6

Simona Halep 10