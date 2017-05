Giorgi-Federtennis: Ci sarà anche l’ultimo grado

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il Coni e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (Fit) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello con la quale, in accoglimento del reclamo proposto da Camila Giorgi, è stata annullata la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Fit che aveva inibito la tennista marchigiana da ogni attività federale per 9 mesi oltre all’ammenda di 30 mila euro.

Le Procure chiedono al Collegio di Garanzia di confermare, la decisione di primo grado del Tribunale Federale del 27 gennaio, condannando Giorgi alla sospensione da ogni attività federale per 9 mesi e confermando la sanzione pecuniaria.