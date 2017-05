Challenger Ostrava: Cecchinato, Travaglia e Napolitano al secondo turno. Out Donati e Giustino (Video)

Al secondo turno sono approdati quest’oggi Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Stefano Napolitano.

Cecchinato, numero 151 Atp ed ottava testa di serie, ha battuto in rimonta per 57 63 63 il croato Krtistjan Mesaros, numero 227 Atp.

Al secondo turno sfiderà il belga Joris De Loore, numero 199 Atp.

Travaglia, numero 208 Atp, si è invece aggiudicato per 61 63 il derby tricolore contro Lorenzo Giustino, numero 191 Atp.

Al prossimo ostacolo sfiderà lo spagnolo Ruben Ramirez-Hidalgo, numero 150 del ranking mondiale

Napolitano, numero 190 Atp, non ha avuto problemi nel battere per 61 62 il marocchino Reda El Amrani, numero 559 Atp, proveniente dalle qualificazioni: prossimo ostacolo il vincente della sfida tra il ceco Jan Satral, numero 155 Atp e settima testa di serie, ed il rumeno Dragos Dima, numero 318 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser.

Eliminato, invece, Matteo Donati, numero 214 del ranking mondiale, battuto per 62 64 dal ceco Adam Pavlasek, numero 106 Atp e seconda testa di serie del torneo.

1. [5] Ruben Ramirez Hidalgo vs [WC] David Poljak



2. [WC] Dominik Kellovsky vs [4] Roberto Carballes Baena



3. Matteo Donati vs [2] Adam Pavlasek (non prima ore: 13:00)



4. [7] Jan Satral vs [LL] Dragos Dima



5. Rameez Junaid / Lukas Rosol vs Mateusz Kowalczyk / Grzegorz Panfil (non prima ore: 17:00)



1. Kristijan Mesaros vs [8] Marco Cecchinato



2. Lucky Loser vs [Q] Sebastian Ofner



3. [WC] Dominik Sproch vs [WC] Zdenek Kolar



4. Roberto Carballes Baena / Ruben Ramirez Hidalgo vs [WC] Sumit Nagal / David Poljak (non prima ore: 14:00)



5. [1] Jeevan Nedunchezhiyan / Franko Skugor vs Marco Cecchinato / Matteo Donati



1. [Q] Attila Balazs vs Jordi Samper-Montana



2. Stefano Travaglia vs Lorenzo Giustino



3. Jordi Samper-Montana / Marco Trungelliti vs Filip Krajinovic / Miljan Zekic (non prima ore: 13:00)



4. [WC] Dominik Kellovsky / Petr Michnev vs [2] Marin Draganja / Tomislav Draganja



5. Constant Lestienne / Yannik Reuter vs Norbert Gombos / Zdenek Kolar (non prima ore: 15:00)



1. Joris De Loore vs Miljan Zekic



2. [Q] Lenny Hampel vs Yannik Reuter



3. Stefano Napolitano vs [Q] Reda El Amrani