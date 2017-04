Challenger Sarasota: Il Main Draw. Andrea Arnaboldi è special exempt

Challenger Sarasota | Terra | $100.000

(1) Donaldson, Jared vs Novikov, Dennis

(WC) Korda, Sebastian vs Qualifier

Gonzalez, Maximo vs Arevalo, Marcelo

Millot, Vincent vs (8) Andreozzi, Guido

(4) Pavlasek, Adam vs Mayer, Leonardo

Sandgren, Tennys vs Opelka, Reilly

(WC) Bangoura, Sekou vs McGee, James

Kudla, Denis vs (5) Melzer, Gerald

(7) Laaksonen, Henri vs Smyczek, Tim

(SE) Kecmanovic, Miomir vs (WC) McDonald, Mackenzie

Qualifier vs (SE) Arnaboldi, Andrea

Krueger, Mitchell vs (3) Tiafoe, Frances

(6) King, Darian vs Melzer, Jurgen

Qualifier vs (WC) Harrison, Christian

Mmoh, Michael vs Polansky, Peter

Qualifier vs (2) Zeballos, Horacio