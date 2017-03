La programmazione di Thomas Fabbiano. Ripartirà da Barletta

Dopo la vittoria del Challenger di Quanzhou, Thomas Fabbiano ha definito la programmazione, i tornei che lo accompagneranno da qui sino alle qualificazioni al Roland Garros del 22 Maggio.

Il 10 Aprile il tennista pugliese ripartirà dal Challenger “di casa” a Barletta “Open Città della Disfida” (43.000€ terra).

La settimana successiva Thomas volerà nuovamente in Cina per partecipare al Challenger di Qingdao, prize money di 125.000$, che si svolgerà su terra. Sempre in Cina e sempre sulla terra, il torneo successivo, quello di Anning (150.000$), che si disputerà a partire dal 24 aprile.

Successivamente Thomas si sposterà in Corea sul cemento di Gimcheon (50.000$), per concludere con Seoul e Busan, tornei che si disputeranno entrambi sul cemento.