Serena Williams: sarà la tattica (Slam) giusta?

Serena Williams è assente dai campi da tennis dalla finale vinta contro la sorella Venus a Melbourne: primo Slam dell’anno e nuovamente numero 1 del ranking WTA, un obiettivo prestigioso per chiunque ma evidentemente non un’ossessione per la statunitense plurivincitrice Slam.

Solo 9 partite giocate in questi primi mesi del 2017, con la sconfitta inattesa contro la Brengle (con record di unforced) in quel di Auckland, prima di intraprendere la vittoriosa campagna Major. A Indian Wells e Miami avrebbe potuto mettere ancora punti in cascina e distanziare una Angelique Kerber in affanno: invece sono arrivati forfait sanguinosi che non solo hanno privato gli spettatori di un grande spettacolo ma restituito (o regalato?) la prima posizione alla tedesca.

Si può discutere se effettivamente i motivi di tale assenza siano reali e legati a infortuni ma ciò che sembra una verità non troppo occulta per i vari appassionati del bel tennis che si confrontano nei forum è che la più giovane delle terribili Williams stia in realtà attuando una tattica al risparmio con vista Slam, puntando tutto quel che le resta in canna (e non è sicuramente poco…) sull’unico vero obiettivo che nella sua stupenda carriera le resta da conquistare: il Grande Slam.

Nel 2015 fu la nostra Roberta Vinci a privarla nella storica semifinale di Flushing Meadows dell’ultimo atto newyorchese, quando con 3/4 di Slam già conquistati ci sarebbe stata solo Flavia Pennetta a separarla dall’impresa. La storia ci ha regalato invece una finale tutta italiana e l’incubo per la Williams che divenne realtà: sembrava la fine delle sue velleità eppure Serena non ha mai mollato e oggi, nonostante lo shock iniziale che la portò a rinunciare alle Finals di quell’anno e a staccare per un paio di mesi la spina, è ancora qui.

Wimbledon 2016 è stato in un certo senso un gustoso antipasto e il 2017 dei grandi appuntamenti è iniziato come meglio non poteva essere: Serena ha chiaro che le energie non sono più quelle di un tempo, l’anagrafe le gioca contro e l’aver raggiunto tutto il vincibile può essere appagante e rubare stimoli. Giocare per vincere gli Slam, battere gli ultimi record da conquistare, con la Graf superata e i 24 titoli della Smith Court oramai a tiro e soprattutto il Grande Slam, qualcosa di difficilissimo nel tennis di oggi ma che per lei rappresenta un meraviglioso punto di arrivo.

Il Roland Garros sarà la cartina di tornasole delle sue ambizioni per il Grande Slam con l’erba di Wimbledon superficie a lei congeniale e il cemento di casa di New York in teoria scenario perfetto per chiudere in bellezza (“Vinci” permettendo…).

La potenza e la grinta di certo non difettano a Serena e l’assenza di reali avversarie potrebbe favorire la statunitense: esiste davvero qualcuna allo stato attuale dei fatti che possa battere la Williams se non Serena stessa?

