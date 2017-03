Venus Williams in soccorso di Maria Sharapova

Giorno dopo giorno, sono sempre di più le tenniste che si esprimono in merito alle “modalità” di rientro di Maria Sharapova. Caroline Wozniacki, ad esempio, è stata una delle ultime a manifestare tutto il proprio disappunto riguardo alle wild cards che Masha sta accumulando da qualche tempo a questa parte.

Al contrario, Venus Williams non si è detta contrariata per tale fenomeno, aggiungendo che a suo parere sia un diritto di qualsiasi giocatore poter tornare all’attivo dopo un lungo periodo d’inattività, che questo sia stato causato da una squalifica per doping o meno.

“Non mi pare che ci sia alcun precedente per questo”, ha commentato Venus circa le tre wild cards (Stoccarda, Madrid e Roma) finora assegnate alla russa. “Ed io non ho nessuna particolare opinione al riguardo. Gli organizzatori (di tali tornei) parrebbero aver preso le loro decisioni e lei, dal canto suo, deve poter esercitare il suo diritto di tornare a giocare e continuare la sua carriera. Se le persone vogliono offrirle inviti, quella rimane secondo me una decisione che spetta esclusivamente ai tornei, nell’ambito dei criteri con cui questi considerano l’attribuzione di wild cards. In ogni caso, sarà bello averla di nuovo a competere”, ha concluso la Williams.

Edoardo Gamacchio