Challenger Buenos Aires: Gianluigi Quinzi rimandato a domani

E’ stato rimandato a domani l’incontro di Gianluigi Quinzi nel primo turno del torneo challenger di Buenos Aires.

L’azzurro era avanti per 4 a 1 nel primo set quando l’incontro è stato sospeso per pioggia e rimandato dopo alcune ore al giorno dopo.

Cancha Central – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [LL] Marcelo Zormann vs [WC] Facundo Arguello

2. [7] Guido Andreozzi vs Ruben Ramirez Hidalgo

3. [1/WC] Carlos Berlocq vs Mathias Bourgue

4. Maximo Gonzalez vs Nicolas Jarry (non prima ore: 18:00)

5. Emilio Gomez vs [2] Rogerio Dutra Silva

6. [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Christian Lindell / Joao Souza

Cancha 1 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Guilherme Clezar vs Gianluigi Quinzi

2. [5] Joao Souza vs [Q] Christian Lindell

3. Christian Garin vs Federico Coria

4. Fabiano De Paula / Caio Zampieri vs [4] Sergio Galdos / Leonardo Mayer (non prima ore: 19:00)

5. Fabricio Neis / Ruben Ramirez Hidalgo vs [2] Hans Podlipnik-Castillo / Max Schnur

Cancha 2 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Matias Zukas vs [Alt] Juan Ignacio Londero

2. [WC] Andrea Collarini vs [Q] Genaro Alberto Olivieri

3. [Q] Daniel Dutra da Silva vs Tristan Lamasine

4. [WC] Andrea Collarini / Juan Ignacio Londero vs Franco Agamenone / Tomas Lipovsek Puches (non prima ore: 19:00)

Challenger Buenos Aires – Hard

1T Clezar – Quinzi (0-1) ore 15:00



CH Buenos Aires Guilherme Clezar Guilherme Clezar 15 1 Gianluigi Quinzi • Gianluigi Quinzi 0 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Quinzi 0-15 1-4 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-4 → 1-4 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Quinzi – Clezar

Feb 01, 1996 Birthday: Dec 31, 1992

21 years Age: 24 years

Italy Italy Country: Brazil Brazil

298 Current rank: 263

289 (Dec 12, 2016) Highest rank: 153 (Aug 03, 2015)

294 Total matches: 450

$84 819 Prize money: $438 765

172 Points: 199

Right-handed Plays: Right-handed