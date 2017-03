Aravane Rezai ed il rifiuto delle wild card per cercare di ritornare nel tennis che conta

L’ex numero 15 della classifica WTA, Aravane Rezai, ha dichiarato che starebbe pensando ad un ritorno a piemo nel circuito. La nativa di Saint Etienne, vincitrice di quattro titoli da professionista, ha disputato in stagione due tornei ITF ed ha ben chiaro il suo futuro: “Sto giocando meglio di quanto facevo in passato. Siamo a marzo, a fine anno potrei entrare in Top-200”, ha commentato a L’Équipe.

“Mi sono state offerte numerose wild card ma le ho rifiutate tutte perchè voglio ripartire dal basso, giocando tornei di categorie inferiori per poi salire progressivamente. È una nuova carriera, ho dalla mia parte l’esperienza giusta e la maturità”, ha concluso.

Lorenzo Carini