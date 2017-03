Challenger Zhuhai: Il Tabellone di Quali con l’order of Play. Sono tre gli azzurri presenti

Saranno tre gli azzurri impegnati nelle qualificazioni del torneo challenger di Zhuhai.

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Yasutaka Uchiyama vs Chuhan Wang

2. [WC] Zhizhen Zhang vs [7] Yannick Maden

3. [WC] Yuqing Ning vs Lorenzo Sonego

4. Yecong He vs [5] Jaume Munar

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Zihao Xia vs Anton Zaitcev

2. [2] Christopher O’Connell vs Kento Takeuchi

3. Cheng-Yu Yu vs Shuichi Sekiguchi

4. Evgeny Tyurnev vs Tsung-Hua Yang

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Chengze Lyu vs [WC] Changwei Peng

2. Christopher Rungkat vs [WC] Wei Qiang Zheng

3. Axel Michon vs [6] Marinko Matosevic

4. Vitaly Kozyukov vs Matias Zukas

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrea Pellegrino vs [8] Lloyd Harris

2. Franko Skugor vs Gianluca Mager

3. [3] Marc Polmans vs Franco Agamenone

4. [4] Aslan Karatsev vs Roman Safiullin