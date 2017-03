Roland Garros: Niente wild card a Maria Sharapova?

Non ha ancora fatto ritorno nel circuito, eppure Maria Sharapova divide già la comunità tennista.

Bernard Giudicelli, neo-presidente della Federazione Francese di Tennis, ha dal canto suo dichiarato di non aver preso ancora una decisione circa l’assegnare o meno una wild card per il tabellone principale del Roland Garros a Masha (che sulla terra parigina si è imposta per due volte, nel 2012 e nel 2014).

In un’intervista rilasciata a Benoit Maylin de L’Equipe, Giudicelli ha tuttavia affermato che invitare la Sharapova potrebbe in qualche maniera svalutare il costante impegno che la Federazione riversa nella questione anti-doping. Il dirigente avrebbe di fatto sposato la tesi di Andy Murray, avendo affermato che lo scozzese “abbia ragione” riguardo a quanto quest’ultimo aveva dichiarato sull’argomento.

Edoardo Gamacchio