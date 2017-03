ATP Sao Paulo: Con due tiebreak Fabio Fognini supera Alessandro Giannessi e centra i quarti di finale

Fabio Fognini approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Sao Paulo ($455.565, terra).

L’azzurro ha sconfitto al secondo turno dopo una dura lotta, Alessandro Giannessi, con il risultato di 76 (1) 76 (3) dopo 2 ore di gioco.

Ai quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Carreno Busta (1) o Souza.

Primo set: Fognini dopo aver mancato quattro palle break tra il quinto e il settimo gioco, sul 4 pari piazzava il break a 15, ma quando ha servito per il set sul 5 a 4 ha ceduto malamente il servizio commettendo diversi errori.

Si andava al tiebreak e qui Fabio si portava in un attimo sul 4 a 0, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 1, con Giannessi che sulla palla set commetteva un doppio fallo.

Secondo set: Fognini recuperava un break di svantaggio nel quarto game e dopo aver salvato tre palle break tra il quinto ed il settimo gioco si portava sul 6 a 5 e servizio per Alessandro.

Sul 5 a 6 Giannessi, dal 15-30, giocava tre punti vincenti, di cui due davvero spettacolari e portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak Fabio dall’1 a 2 e con minibreak per Alessandro, metteva a segno un parziale di cinque punti consecutivi, portandosi sul 6 a 2, prima di chiudere la partita per 7 punti a 3, con Giannessi che sulla palla match affossava un diritto in rete.

La partita punto per punto



ATP Sao Paulo Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 6 6 Fabio Fognini [5] Fabio Fognini [5] 7 7 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 df 6-6 → 6-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Giannessi – F. Fognini

01:59:17

1 Aces 2

4 Double Faults 2

62% 1st Serve % 64%

38/58 (66%) 1st Serve Points Won 37/51 (73%)

16/35 (46%) 2nd Serve Points Won 16/29 (55%)

4/6 (67%) Break Points Saved 3/5 (60%)

12 Service Games Played 12

14/51 (27%) 1st Return Points Won 20/58 (34%)

13/29 (45%) 2nd Return Points Won 19/35 (54%)

2/5 (40%) Break Points Won 2/6 (33%)

12 Return Games Played 12

54/93 (58%) Total Service Points Won 53/80 (66%)

27/80 (34%) Total Return Points Won 39/93 (42%)

81/173 (47%) Total Points Won 92/173 (53%)

127 Ranking 42

26 Age 29

La Spezia, Italy Birthplace Sanremo, Italy

La Spezia, Italy Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2004

1/3 Year to Date Win/Loss 3/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$458,508 Career Prize Money $8,014,202