ATP Acapulco: Paolo Lorenzi approda al secondo turno

Paolo Lorenzi in rimonta conquista il secondo turno nel torneo ATP 500 di Acapulco ($1.491.310, hard).

Il tennista toscano ha eliminato all’esordio Yen-Hsun Lu, classe 1983 e n.61 ATP, con il risultato di 46 63 64 dopo 2 ore e 10 minuti di partita.

Al secondo turno Paolo Lorenzi sfiderà uno tra Rafael Nadal o Mischa Zverev.

Nel primo set Lorenzi avanti per 2 a 0, subiva un parziale di quattro game consecutivi con Lu che si portava sul 4 a 2.

Lu poi non aveva problemi nei restanti due turni di battuta (un solo punto concesso) e chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Paolino sotto per 0 a 1, con break, piazzava l’immediato controbreak nel secondo gioco (a 30 dal 30 a 0).

Sul 4 a 3 l’azzurro piazzava poi il break decisivo ai vantaggi e nel game successivo, sul 5 a 3, Lorenzi dopo aver annullato tre palle del controbreak, metteva a segno dal 40 pari, due ace consecutivi, conquistando in questo modo il parziale per 6 a 3.

Nel terzo set l’azzurro avanti per 3 a 0, con due break, perdeva la battuta nel quarto gioco (a 30 dal 30-15) e poi nel game successivo mancava una palla per il nuovo doppio break.

Sul 5 a 3 Lorenzi e al servizio c’era Lu, mancava una palla match, ma nel game seguente teneva a 15 il turno di battuta e conquistava set e match per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Acapulco Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 4 6 6 Yen-Hsun Lu Yen-Hsun Lu 6 3 4 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Lu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Lu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Y. Lu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Y. Lu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 6-3 Y. Lu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Lu 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Lu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Lu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Y. Lu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Lu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Y. Lu 0-15 15-15 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – Y. Lu

02:10:07

8 Aces 2

3 Double Faults 4

69% 1st Serve % 54%

47/69 (68%) 1st Serve Points Won 31/45 (69%)

15/31 (48%) 2nd Serve Points Won 18/39 (46%)

5/9 (56%) Break Points Saved 6/11 (55%)

15 Service Games Played 14

14/45 (31%) 1st Return Points Won 22/69 (32%)

21/39 (54%) 2nd Return Points Won 16/31 (52%)

5/11 (45%) Break Points Won 4/9 (44%)

14 Return Games Played 15

62/100 (62%) Total Service Points Won 49/84 (58%)

35/84 (42%) Total Return Points Won 38/100 (38%)

97/184 (53%) Total Points Won 87/184 (47%)

38 Ranking 61

35 Age 33

Rome, Italy Birthplace Taipei, Chinese Taipei

Siena, Italy Residence Taipei, Chinese Taipei

6’0″ (182 cm) Height 5’11” (180 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2001

6/7 Year to Date Win/Loss 3/5

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$3,045,913 Career Prize Money $4,394,507