Jo Wilfried Tsonga dedica il successo a Rotterdam alla moglie

Il 2017 sarà uno degli anni più importanti della vita di Jo-Wilfried Tsonga. Il francese, che ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, attende un figlio da Noura El Shwekh.

Mentre Jo stava disputando i quarti di finale degli Australian Open, la fidanzata era in ospedale proprio ad attendere l’esito degli esami di gravidanza. “Quella di Rotterdam è stata una finale speciale, perchè mia moglie è incinta. Non può viaggiare con me e, dunque, le dedico questo successo”, ha dichiarato Tsonga a caldo dopo il match con Goffin.

Lorenzo Carini