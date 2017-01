Da Melbourne: Andreas Seppi “mi sono detto di non mollare, di provarci fino n fondo. Sennò non ha senso allenarsi tanto a casa…” (Con il video della partita di oggi)

Queste le dichiarazioni di Andreas Seppi ed il video della sua vittoria con Nick Kyrgios.

“Lui è un po’ strano, ma c’è da capirlo, nessuno ci capisce niente.

Stamattina me lo ha ricordato anche Massimo Sartori della partita di due anni fa, ma non ce n’era bisogno…. Dopo i primi due set persi ho pensato che ho quasi 33 anni. Non mi ricapiterà più tante volte di giocare in uno stadio così grande, davanti a tanta gente. In una cornice così bella. E allora mi sono detto di non mollare, di provarci fino n fondo. Sennò non ha senso allenarsi tanto a casa… Questa vittoria mi fa capire che mi sono allenato bene e posso ancora prendermi qualche soddisfazione”

“Ci ho creduto ancora di più dopo quel match point annullato. La differenza con il successo di oggi rispetto a quella con Federer? Roger è un mito, questa è una bellissima rimonta”.