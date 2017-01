Sara Errani dà forfait ad Hobart per un problema alla coscia sinistra

Non arrivano buone notizie da Sara Errani che non è scesa proprio in campo questa notte nel primo turno del torneo di Hobart ($250,000, hard).

L’azzurra ha dato forfait per un problema alla coscia sinistra ed il suo posto è stato preso dalla nipponica Kurumi Nara, settima lucky dello sfortunato torneo aussie.

Si spera che le condizioni dell’emiliana non siano così serie e possa prendere parte agli Australian Open al via dal prossimo 16 Gennaio.