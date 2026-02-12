WTA 1000 Dubai Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. In campo Elisabetta Cocciaretto (Live di tutte le partite)

12/02/2026 22:23 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° Turno Qualificazioni – hard

Center Court – ore 07:00
(7) Elsa Jacquemot FRA vs Veronika Erjavec SLO Inizio 07:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Hailey Baptiste USA vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(2) Tereza Valentova CZE vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare



New Court 1 – ore 07:00
(6) Magdalena Frech POL vs Ekaterina Yashina RUS Inizio 07:00

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel GER vs (14) Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

(4) Peyton Stearns USA vs Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zakharova RUS vs (16) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Donna Vekic CRO Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:00
Moyuka Uchijima JPN vs (9) Anna Bondar HUN Inizio 07:00

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs (10) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs (15) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Sonay Kartal GBR vs Storm Hunter AUS Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 07:00
(8) Solana Sierra ARG vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 07:00

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs (13) Varvara Gracheva FRA

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (11) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare



1 commento

rikrob (Guest) 13-02-2026 00:04

la Cocciaretto ha appena finito un torneo e meno di 24 ore dopo fa le
qualificazioni di una altro 1000
veramente da ammirare

