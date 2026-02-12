WTA 1000 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. In campo Elisabetta Cocciaretto (Live di tutte le partite)
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° Turno Qualificazioni – hard
Center Court – ore 07:00
(7) Elsa Jacquemot vs Veronika Erjavec Inizio 07:00
(1) Hailey Baptiste vs Shuai Zhang
(2) Tereza Valentova vs Kimberly Birrell
New Court 1 – ore 07:00
(6) Magdalena Frech vs Ekaterina Yashina Inizio 07:00
Ella Seidel vs (14) Anastasia Potapova
(4) Peyton Stearns vs Vera Zvonareva
Anastasia Zakharova vs (16) Julia Grabher
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Donna Vekic Non prima 13:00
Court 2 – ore 07:00
Moyuka Uchijima vs (9) Anna Bondar Inizio 07:00
Rebecca Sramkova vs (10) Antonia Ruzic
Katie Volynets vs (15) Alycia Parks
(3) Sonay Kartal vs Storm Hunter Non prima 12:00
Court 4 – ore 07:00
(8) Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova Inizio 07:00
Priscilla Hon vs (13) Varvara Gracheva
Yuliia Starodubtseva vs (12) Elena-Gabriela Ruse
Aliaksandra Sasnovich vs (11) Petra Marcinko
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hailey Baptiste vs Shuai Zhang
Rebecca Sramkova vs (10) Antonia Ruzic
(2) Tereza Valentova vs Kimberly Birrell
Katie Volynets vs (15) Alycia Parks
(3) Sonay Kartal vs (WC) Storm Hunter
Aliaksandra Sasnovich vs (11) Petra Marcinko
(4) Peyton Stearns vs (WC) Vera Zvonareva
Yuliia Starodubtseva vs (12) Elena-Gabriela Ruse
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Donna Vekic
Anastasia Zakharova vs (16) Julia Grabher
(6) Magdalena Frech vs (WC) Ekaterina Yashina
(WC) Priscilla Hon vs (13) Varvara Gracheva
(7) Elsa Jacquemot vs Veronika Erjavec
Moyuka Uchijima vs (9) Anna Bondar
(8) Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova
Ella Seidel vs (14) Anastasia Potapova
la Cocciaretto ha appena finito un torneo e meno di 24 ore dopo fa le
qualificazioni di una altro 1000
veramente da ammirare