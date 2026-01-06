ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Kyrgios, rientro amaro a Brisbane – Kovacevic lo elimina all’esordio

Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images
Nick Kyrgios voleva ripartire da Brisbane per capire a che punto fosse davvero, ma il primo test del 2026 non ha dato le risposte sperate. L’australiano è stato eliminato all’esordio nell’ATP 250 dal qualificato Aleksandar Kovacevic, che si è imposto con un netto 6-3 6-4, mettendo in luce le difficoltà fisiche e di ritmo dell’ex finalista di Wimbledon. Un ko che lascia aperti più interrogativi che certezze sul percorso di rientro di Kyrgios nel circuito.
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Nick Kyrgios
vs Aleksandar Kovacevic
(Non prima 05:30)
ATP Brisbane
Nick Kyrgios
3
4
Aleksandar Kovacevic
6
6
Vincitore: Kovacevic
Bene la.prima per Grigor!!!
@ Pier no guest (#4541322)
AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH!!!!! La “Categoria Enzo” mi ha piegato….. 🙂
Questo per fare capire ancora, quanta non distanza c’è tra il femminile e il maschile in quanto sono due sport diversi. Nessuna comparazione, nessun meglio o peggio, solo 2 sport diversi.
Povero Kyrgios, forse nessuno gli aveva detto che non si gioca contro una donna stavolta? 😀
Alcuni protagonisti non pronti,Fokina,Paul,Shapo. Vediamo Grigor.
Kyrgios rientra nella “categoria Enzo” ovvero: non è roba mia ma mi presento lo stesso e fugo ogni dubbio.
In risposta ha fatto ben 6 punti, 3 dei quali sono stati doppi falli di Kovacevic
Volete dire che non posso considerare Nickolino Sbirulino tra i 4 favoriti (con Nole, Carlos e Jannik) per la vittoria dello Slam australiano?
Ha ancora 2 settimane di preparazione e con la sua abnegazione per il lavoro…
… arriverà sicuramente a Melbourne tirato “a lucido”.
Ahahahah 😀
Buona la prima per Sonny anche se nel secondo set si è un po’ complicato la vita
Ho visto gli ultimi tre game del primo set di kirgyios vs Kovacevic. La condizione fisica di kirgyios e’ pessima, si tocca il gomito, gli fa male la caviglia sinistra, sara’ tutta scena? Mah. Comunque dargli una WC all’AO sarebbe totalmente assurdo, perderebbe secco 3 a zero, se ci arriva al terzo set.