ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Kyrgios, rientro amaro a Brisbane – Kovacevic lo elimina all’esordio

06/01/2026 08:29 9 commenti
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images

Nick Kyrgios voleva ripartire da Brisbane per capire a che punto fosse davvero, ma il primo test del 2026 non ha dato le risposte sperate. L’australiano è stato eliminato all’esordio nell’ATP 250 dal qualificato Aleksandar Kovacevic, che si è imposto con un netto 6-3 6-4, mettendo in luce le difficoltà fisiche e di ritmo dell’ex finalista di Wimbledon. Un ko che lascia aperti più interrogativi che certezze sul percorso di rientro di Kyrgios nel circuito.

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Nick Kyrgios AUS vs Aleksandar Kovacevic USA (Non prima 05:30)
ATP Brisbane
Nick Kyrgios
3
4
Aleksandar Kovacevic
6
6
Vincitore: Kovacevic
Mostra dettagli

Grigor Dimitrov BUL vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 09:30)

ATP Brisbane
Grigor Dimitrov
6
6
Pablo Carreno Busta
3
2
Vincitore: Dimitrov
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 02:00
Brandon Nakashima USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP Brisbane
Brandon Nakashima
7
6
Alejandro Davidovich Fokina [2]
6
4
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Tommy Paul USA

ATP Brisbane
Giovanni Mpetshi Perricard
7
3
7
Tommy Paul [4]
6
6
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Ugo Humbert FRA

ATP Brisbane
Cameron Norrie [7]
1
7
7
Ugo Humbert
6
6
5
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli



Show Court 2 – ore 02:00
Denis Shapovalov CAN vs Raphael Collignon BEL

ATP Brisbane
Denis Shapovalov [5]
4
2
Raphael Collignon
6
6
Vincitore: Collignon
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Adam Walton AUS

ATP Brisbane
Rinky Hijikata
6
6
Adam Walton
3
2
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli



Court 10 – ore 02:00
James Duckworth AUS / Cruz Hewitt AUS vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Brisbane
James Duckworth / Cruz Hewitt
4
5
Orlando Luz / Rafael Matos
6
7
Vincitore: Luz / Matos
Mostra dettagli

Kamil Majchrzak POL / Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alejandro Davidovich Fokina ESP / Jiri Lehecka CZE

ATP Brisbane
Kamil Majchrzak / Camilo Ugo Carabelli
4
6
6
Tommy Paul / Ethan Quinn
6
4
10
Vincitore: Paul / Quinn
Mostra dettagli



Court 14 – ore 02:00
Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE vs Marcelo Melo BRA / Fernando Romboli BRA

ATP Brisbane
Tomas Machac / Matej Vocel
7
7
Marcelo Melo / Fernando Romboli
6
6
Vincitore: Machac / Vocel
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL / Valentin Vacherot MON vs Jacob Fearnley GBR / Diego Hidalgo ECU

ATP Brisbane
Raphael Collignon / Valentin Vacherot
6
6
Jacob Fearnley / Diego Hidalgo
3
2
Vincitore: Collignon / Vacherot
Mostra dettagli






ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Alexandre Muller FRA vs Miomir Kecmanovic SRB
ATP Hong Kong
Alexandre Muller [7]
7
6
Miomir Kecmanovic
5
4
Vincitore: Muller
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Mariano Navone ARG

ATP Hong Kong
Coleman Wong
6
7
Mariano Navone
3
5
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

Juncheng Shang CHN vs Francisco Comesana ARG (Non prima 12:00)

ATP Hong Kong
Juncheng Shang
6
6
Francisco Comesana
4
4
Vincitore: Shang
Mostra dettagli

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

ATP Hong Kong
Petr Nouza / Patrik Rikl [4]
7
3
9
Karen Khachanov / Andrey Rublev
6
6
11
Vincitore: Khachanov / Rublev
Mostra dettagli



Court 1 – ore 06:30
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Valentin Royer FRA

ATP Hong Kong
Tomas Martin Etcheverry
6
7
Valentin Royer
4
5
Vincitore: Etcheverry
Mostra dettagli

Jesper de Jong NED vs Gabriel Diallo CAN

ATP Hong Kong
Jesper de Jong
4
6
Gabriel Diallo [6]
6
7
Vincitore: Diallo
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Hong Kong
Jan-Lennard Struff
3
6
1
Botic van de Zandschulp
6
1
6
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli



Court 2 – ore 06:30
Lorenzo Sonego ITA vs Rei Sakamoto JPN

ATP Hong Kong
Lorenzo Sonego [5]
6
7
Rei Sakamoto
2
6
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Michael Mmoh USA

ATP Hong Kong
Alejandro Tabilo
5
4
Michael Mmoh
7
6
Vincitore: Mmoh
Mostra dettagli

Laslo Djere SRB vs Marcos Giron USA

ATP Hong Kong
Laslo Djere
2
0
Marcos Giron
6
6
Vincitore: Giron
Mostra dettagli

9 commenti. Lasciane uno!

Laura (Guest) 06-01-2026 12:54

Bene la.prima per Grigor!!!

 9
Simo. (Guest) 06-01-2026 11:12

@ Pier no guest (#4541322)

AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH!!!!! La “Categoria Enzo” mi ha piegato….. 🙂

 8
Vae victis (Guest) 06-01-2026 10:48

Questo per fare capire ancora, quanta non distanza c’è tra il femminile e il maschile in quanto sono due sport diversi. Nessuna comparazione, nessun meglio o peggio, solo 2 sport diversi.

 7
Silvy__89 (Guest) 06-01-2026 10:46

Povero Kyrgios, forse nessuno gli aveva detto che non si gioca contro una donna stavolta? 😀

 6
Pier no guest 06-01-2026 10:10

Alcuni protagonisti non pronti,Fokina,Paul,Shapo. Vediamo Grigor.
Kyrgios rientra nella “categoria Enzo” ovvero: non è roba mia ma mi presento lo stesso e fugo ogni dubbio.

 5
renzopii 06-01-2026 09:58

Scritto da Pikario Furioso
Ho visto gli ultimi tre game del primo set di kirgyios vs Kovacevic. La condizione fisica di kirgyios e’ pessima, si tocca il gomito, gli fa male la caviglia sinistra, sara’ tutta scena? Mah. Comunque dargli una WC all’AO sarebbe totalmente assurdo, perderebbe secco 3 a zero, se ci arriva al terzo set.

In risposta ha fatto ben 6 punti, 3 dei quali sono stati doppi falli di Kovacevic

 4
JannikUberAlles 06-01-2026 09:57

Volete dire che non posso considerare Nickolino Sbirulino tra i 4 favoriti (con Nole, Carlos e Jannik) per la vittoria dello Slam australiano?

Ha ancora 2 settimane di preparazione e con la sua abnegazione per il lavoro…

… arriverà sicuramente a Melbourne tirato “a lucido”.

Ahahahah 😀

 3
JOA20 (Guest) 06-01-2026 08:31

Buona la prima per Sonny anche se nel secondo set si è un po’ complicato la vita

 2
Pikario Furioso 06-01-2026 07:13

Ho visto gli ultimi tre game del primo set di kirgyios vs Kovacevic. La condizione fisica di kirgyios e’ pessima, si tocca il gomito, gli fa male la caviglia sinistra, sara’ tutta scena? Mah. Comunque dargli una WC all’AO sarebbe totalmente assurdo, perderebbe secco 3 a zero, se ci arriva al terzo set.

 1
