WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 2. Fuori Stefanini e Bronzetti a Canberra

06/01/2026 08:09 7 commenti
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 2° Turno , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
McCartney Kessler USA vs (5) Madison Keys USA Inizio 02:00
WTA Brisbane
McCartney Kessler
0
4
3
0
Madison Keys [5]
0
6
6
0
Vincitore: Keys
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Cristina Bucsa ESP

WTA Brisbane
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Cristina Bucsa
0
0
1
0
Vincitore: Sabalenka
(3) Elena Rybakina KAZ vs Shuai Zhang CHN Non prima 11:00

WTA Brisbane
Elena Rybakina [3]
0
6
7
0
Shuai Zhang
0
3
5
0
Vincitore: Rybakina
Show Court 1 – ore 02:00
(11) Karolina Muchova CZE vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Brisbane
Karolina Muchova [11]
4
6
7
Ajla Tomljanovic
6
1
6
Vincitore: Muchova
Marie Bouzkova CZE vs (15) Paula Badosa ESP

WTA Brisbane
Marie Bouzkova
A
7
4
2
Paula Badosa [15]
40
6
6
4
Show Court 2 – ore 02:00
(12) Diana Shnaider RUS vs Anastasia Potapova AUT
WTA Brisbane
Diana Shnaider [12]
0
6
6
0
Anastasia Potapova
0
1
3
0
Vincitore: Shnaider
Sofia Kenin USA vs (7) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 05:00

WTA Brisbane
Sofia Kenin
0
6
3
0
Ekaterina Alexandrova [7]
0
7
6
0
Vincitore: Alexandrova
Sorana Cirstea ROU vs (14) Jelena Ostapenko LAT

WTA Brisbane
Sorana Cirstea
0
6
7
0
Jelena Ostapenko [14]
0
2
6
0
Vincitore: Cirstea
Court 10 – ore 02:00
(4) Irina Khromacheva RUS / (4) Alexandra Panova RUS vs Linda Noskova CZE / Clara Tauson DEN

WTA Brisbane
Irina Khromacheva / Alexandra Panova [4]
0
7
6
0
Linda Noskova / Clara Tauson
0
6
1
0
Vincitore: Khromacheva / Panova
Ekaterina Alexandrova RUS / Mirra Andreeva RUS vs (2) Anna Danilina KAZ / (2) Aleksandra Krunic SRB

WTA Brisbane
Ekaterina Alexandrova / Mirra Andreeva
0
1
3
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [2]
0
6
6
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Court 14 – ore 02:00
Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN vs Lyudmyla Kichenok UKR / Nadiia Kichenok UKR

WTA Brisbane
Miyu Kato / Fanny Stollar
6
2
7
Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok
2
6
10
Vincitore: Kichenok / Kichenok
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Katie Boulter GBR vs Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 23:30
WTA Auckland
Katie Boulter
0
6
6
0
Yuliia Starodubtseva
0
3
3
0
Vincitore: Boulter
Monique Barry NZL vs Ella Seidel GER

WTA Auckland
Monique Barry
0
2
1
0
Ella Seidel
0
6
6
0
Vincitore: Seidel
(5) Magda Linette POL vs Venus Williams USA

WTA Auckland
Magda Linette [5]
6
4
6
Venus Williams
4
6
2
Vincitore: Linette
(1) Elina Svitolina UKR vs Varvara Gracheva FRA Non prima 06:00

WTA Auckland
Elina Svitolina [1]
0
6
6
0
Varvara Gracheva
0
3
1
0
Vincitore: Svitolina
Donna Vekic CRO vs (4) Alexandra Eala PHI

WTA Auckland
Donna Vekic
6
4
4
Alexandra Eala [4]
4
6
6
Vincitore: Eala
Grandstand – ore 23:30
Camila Osorio COL vs Petra Marcinko CRO Inizio 23:30

WTA Auckland
Camila Osorio
4
6
6
Petra Marcinko
6
0
7
Vincitore: Marcinko
Sonay Kartal GBR vs (6) Janice Tjen INA Non prima 01:00

WTA Auckland
Sonay Kartal
6
6
6
Janice Tjen [6]
1
7
3
Vincitore: Kartal
Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA

WTA Auckland
Alycia Parks
0
2
5
0
Elisabetta Cocciaretto
0
6
7
0
Vincitore: Cocciaretto
(1) Asia Muhammad USA / (1) Erin Routliffe NZL vs Jesika Maleckova CZE / Renata Zarazua MEX

WTA Auckland
Asia Muhammad / Erin Routliffe [1]
6
2
10
Jesika Maleckova / Renata Zarazua
3
6
12
Vincitore: Maleckova / Zarazua
Court 1 – ore 00:30
Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs (2) Hanyu Guo CHN / (2) Kristina Mladenovic FRA Inizio 00:30
WTA Auckland
Xinyu Wang / Saisai Zheng
0
1
5
0
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic [2]
0
6
7
0
Vincitore: Guo / Mladenovic
Camila Osorio COL / Peyton Stearns USA vs (4) Makoto Ninomiya JPN / (4) Aldila Sutjiadi INA

Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE vs Caty McNally USA / Janice Tjen INA

WTA Auckland
Magali Kempen / Anna Siskova
0
5
5
0
Caty McNally / Janice Tjen
0
7
7
0
Vincitore: McNally / Tjen
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 1° Turno – cemento

Centre Court – ore 00:30
Polina Iatcenko RUS vs Destanee Aiava AUS Inizio 00:30
WTA Canberra 125
Polina Iatcenko
6
6
6
Destanee Aiava
7
3
3
Vincitore: Iatcenko
Alina Korneeva RUS vs (3) Polina Kudermetova UZB

WTA Canberra 125
Alina Korneeva
0
2
3
0
Polina Kudermetova [3]
0
6
6
0
Vincitore: Kudermetova
Tahlia Kokkinis AUS vs Himeno Sakatsume JPN

WTA Canberra 125
Tahlia Kokkinis
0
5
2
0
Himeno Sakatsume
0
7
6
0
Vincitore: Sakatsume
Court 5 – ore 00:30
En-Shuo Liang TPE vs Lucrezia Stefanini ITA Inizio 00:30
WTA Canberra 125
En-Shuo Liang
0
7
6
0
Lucrezia Stefanini
0
6
1
0
Vincitore: Liang
Elvina Kalieva USA vs Ekaterine Gorgodze GEO

WTA Canberra 125
Elvina Kalieva
2
7
6
Ekaterine Gorgodze
6
6
7
Vincitore: Gorgodze
Tatiana Prozorova RUS vs Nikola Bartunkova CZE

WTA Canberra 125
Tatiana Prozorova
0
6
6
0
Nikola Bartunkova
0
1
2
0
Vincitore: Prozorova
Court 1 – ore 00:30
Joanna Garland TPE vs (6) Diane Parry FRA Inizio 00:30

WTA Canberra 125
Joanna Garland
5
6
6
Diane Parry [6]
7
4
2
Vincitore: Garland
Lola Radivojevic SRB vs Teodora Kostovic SRB

WTA Canberra 125
Lola Radivojevic
0
6
6
0
Teodora Kostovic
0
4
4
0
Vincitore: Radivojevic
(5) Mayar Sherif EGY vs Elena Micic AUS

WTA Canberra 125
Mayar Sherif [5]
6
3
7
Elena Micic
4
6
5
Vincitore: Sherif
Anastasia Gasanova RUS / Polina Iatcenko RUS vs Alina Korneeva RUS / Dominika Salkova CZE

WTA Canberra 125
Anastasia Gasanova / Polina Iatcenko
0
6
2
0
Alina Korneeva / Dominika Salkova
0
7
6
0
Vincitore: Korneeva / Salkova
(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Roisin Gilheany AUS / Charlotte Kempenaers-Pocz AUS

WTA Canberra 125
Quinn Gleason / Elena Pridankina [1]
0
6
6
0
Roisin Gilheany / Charlotte Kempenaers-Pocz
0
3
3
0
Vincitore: Gleason / Pridankina
Court 2 – ore 00:30
Daria Snigur UKR vs (7) Tamara Korpatsch GER Inizio 00:30
WTA Canberra 125
Daria Snigur
0
6
6
0
Tamara Korpatsch [7]
0
4
0
0
Vincitore: Snigur
(4) Lucia Bronzetti ITA vs Tamara Zidansek SLO

WTA Canberra 125
Lucia Bronzetti [4]
2
7
3
Tamara Zidansek
6
6
6
Vincitore: Zidansek
Marina Stakusic CAN vs Darja Vidmanova CZE

WTA Canberra 125
Marina Stakusic
0
3
2
0
Darja Vidmanova
0
6
6
0
Vincitore: Vidmanova
(3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE vs Destanee Aiava AUS / Gabriella Da Silva Fick AUS

WTA Canberra 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [3]
0
6
6
0
Destanee Aiava / Gabriella Da Silva Fick
0
4
2
0
Vincitore: Chong / Liang
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP / Tamara Zidansek SLO vs (4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN

WTA Canberra 125
Guiomar Maristany Zuleta De Reales / Tamara Zidansek
1
6
5
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
6
4
10
Vincitore: Kobori / Shimizu
7 commenti

vecchiogiovi (Guest) 06-01-2026 15:18

Scritto da nastase
In questo sito continuate a pigliare per il culo Sorana Cirstea: ce ne vorrebbero di giocatrici così per rendere il tennis femminile uno sport più decente e non alla mercé delle Osorio e compagne. e purtroppo delle Bronzetti… Mentre bravissima Coccia! spero sempre nella sua esplosione

a) non ho letto di prese per i fondelli della Cirstea b) cosa avrebbe fatto di male Osorio? Ognuna gioca le sue carte. Puoi spiegarti meglio, giusto per capire….

 7
nastase (Guest) 06-01-2026 12:35

In questo sito continuate a pigliare per il culo Sorana Cirstea: ce ne vorrebbero di giocatrici così per rendere il tennis femminile uno sport più decente e non alla mercé delle Osorio e compagne. e purtroppo delle Bronzetti… Mentre bravissima Coccia! spero sempre nella sua esplosione

 6
FoxOne (Guest) 06-01-2026 10:11

Bronzetti in una buca profonda… serve cambiare aria …

 5
JOA20 (Guest) 06-01-2026 07:38

Bene Coccia!

 4
+1: il capitano
Gaz (Guest) 06-01-2026 06:53

La striscia negativa continua per Bronzetti,anno nuovo vita nuova, siamo a 1-11.
Marcinko conferma il cambio di passo mostrato nella seconda parte di stagione culminata con la top 100 a Dicembre, battendo, sino ad ora in carriera, l’avversaria con il miglior ranking,Osorio è 72, credo non avesse battuto una top 75, può alzare l’aticella,da top players juniores sembrava ad un certo punto che tradisse anche le aspettative minime, invece è arrivata e alla fine ha ancora solo 20 anni, tutto un futuro per arrivare lontano.

 3
Gaz (Guest) 06-01-2026 06:39

@ king_scipion66 (#4541237)

Sono comunque contento che non abbia superato la numero 52 del mondo, nonostante ci sarà stato sicuramente dietro un gran lavoro di mesi per presentarsi al massimo della condizione ed essere competitiva,non è una scelta che si fa da un giorno all’altro,ma sicuramente il pensiero di presentarsi non è mai morto, anzi era già tornata in estate nei tornei americani.
Dunque rimane quella vittoria contro la Stearns a Washington,la quale Stearns vinse solo 3 match da Roma fino a fine stagione.
Fu dedicata a quella vittoria di Venus alla veranda di 45 anni una pagina, pagina che ha prodotto conseguentemente uno strascico di commenti del solito generis degli incompetenti, sul livello basso del tennis femminile,cosa che si dice sempre da 30 anni,da parte degli insofferenti che non seguono il femminile ma ne sparlano,da parte di coloro che il passato è sempre meglio del presente,in tutti i campi, oppure da parte di chi non riesce a trovare tenniste carismatiche con la quale identificare un proprio ideale,che è evidentemente morto con il ritiro di qualche tennista del passato, magari anche più di 20 anni fa.

 2
king_scipion66 05-01-2026 23:17

Volevo celebrare con un post la venere nera che alla veneranda di 45 anni è ancora lì a buttare sudore in campo. In campo solo per passione. Giù il capello e battiamo forte le mani. Grande!!

 1
