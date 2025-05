Da Panatta a Sinner: 47 anni dopo un italiano torna in finale a Roma. Sarà sfida finale con Carlos Alcaraz

Jannik Sinner batte in tre set 1-6 6-0 6-3 l’americano Tommy Paul e dopo 47 anni gli Internazionali d’Italia avranno di nuovo un finalista italiano. Domenica Sinner sfiderà Carlos Alcaraz per il titolo. Il n.1 contro quello che da lunedì sarà il numero due del ranking. La migliore finale possibile.

Per un set abbiamo visto un Sinner legnoso, poco mobile e reattivo. Le condizioni non erano ottimali per il tennis veloce del numero uno del mondo. Molto freddo ed umidità. “Con questo freddo la palla non salta” si lamenta con il proprio angolo Jannik. Il nativo di San Candido fatica ad entrare in partita. Tommy Paul parte alla grande e fa subito il break. Sinner sembra leggermente imballato, un po’ più lento del solito nei giochi iniziali. L’americano non arretra e tiene il palleggio con autorità. Jannik non trova soluzioni e subisce subito il break. Paul toglie il tempo a Sinner, varia, gioca bene da dietro e sbaglia poco. Il n.12 del mondo tiene in mano il gioco ed arriva il secondo break. Paul domina gli scambi e tiene in mano il gioco. I punti di Sinner per ora solo errori di Paul. Il numero due degli Stati Uniti domina la prima partita 6-1 in 28 minuti.

L’americano attuale 12 del ranking, ma 9 ad inizio anno, ha vinto 4 tornei in carriera, tutti sul veloce, di cui tre nel 2024. Tra questi il Queen’s e due volte l’Open di Stoccolma. I testa a testa dicono 3-1 per Jannik con l’unico scontro su terra a Madrid nel 2022 vinto dal numero 1 del mondo, poi sempre nello stesso anno una vittoria per Paul sull’erba di Eastbourne. Nel 2023 in Canada e nel 2024 agli US Open vittorie di Sinner sul veloce.

Fino adesso è stato un Sinner sconcertante rispetto a quello visto contro Ruud. Forse uno dei set giocati peggio da quando è numero del mondo.

Dopo il primo set serviva una reazione immediata. E la reazione arriva ed è senza mezze misure da numero del mondo. Come in gioco a specchi, Jannik toglie subito il servizio a Paul, evita, da 15-40 con due ace consecutivi, il contro break e da lì in poi infila un parziale di 17 punti a 4. Sinner va avanti cinque giochi a zero e due set-point. Contropiede vincente Jannik e rimette lo score in pari 6-0 in ventuno minuti.

Inizia bene anche il terzo set. Break al secondo gioco con Sinner che conferma e conquista il nono gioco consecutivo. Sinner che si toccava la coscia da un paio di giochi restituisce il break a Paul. Sul 3-2 Jannik stringe i denti, spinto dal pubblico strappa ancora il servizio a Tommy Paul. E’ la svolta del match. Il nativo di San Candido conferma il break, Paul annulla due prime palle match e tiene il servizio. Sul 5-3 Sinner chiude di forza la partita. Sarà finale contro Alcaraz. I campioni vincono anche quando le condizioni non sono ottimali, quando l’avversario gioca oltre i limiti, quando i muscoli non rispondono come devono. Domenica servirà alzare ancora il livello. Sinner lo può fare, l’Italia del tennis lo spera.

La cronaca

1.set. Al servizio Tommy Paul. Primo scambio lunghissimo, Sbaglia per primo l’americano 0-15. Dritto vincente 30-15. Fuori il dritto di Sinner 30-15. Risposta fuori 40-15. Bene il primo gioco per Paul 1-0. Batte Jannik. Servizio e dritto 15-0. Si scambia, ma Sinner sbaglia per primo 15 pari. Paul tiene i piedi nel campo e gioca un dritto vincente 15-30. Si apre il campo Sinner con la prima 30 pari. Doppio fallo, palla break. Braccio di ferro, Sinner costringe Paul all’errore. Parità. Fuori il dritto a sventaglio di Sinner, palla break. Rovescio profondo dell’americano. Break 2-0.

In rete il rovescio del n12 del mondo 0-15. Regalo di Paul che mette in rete un facile dritto 0-30. Servizio e dritto 15-30. Dritto incrociato vincente Sinner in ritardo 30 pari. A rete Paul 40-30. Prima vincente a 217 km/h, break confermato 3-0. Bene con la prima Sinner 15-0. Errore sulla volée di Jannik 15 pari. Falso rimbalzo 15-30. Arriva un gratuito di Paul 30 pari. Back di rovescio di Paul, che toglie il tempo all’azzurro, ancora una palla break. Risposta sulla riga doppio break 0-4.

Impreciso Sinner 15-0. Risposta fuori 30-0. Sinner per ora non pervenuto. Ancora una risposta fuori 40-0. Comanda lo scambio Paul, che mette lungo il rovescio 40-15. Grosso errore con il rovescio di Jannik 5-0 in ventuno minuti. Sinner non riesce a tenere il ritmo dello scambio 0-15. Fuori il dritto di Paul 15 pari. Sbaglia ancora l’americano 30-15. Prima vincente 40-15. Finalmente sblocca il punteggio Sinner 1-5. Prima vincente a 212 di Paul 15-0. Lungo scambio Sinner chiude con il cross stretto 15 pari. Serve and volley 30-15. Resta sul nastro la risposta. Due set-point. Back profondo di Paul. Primo set all’americano 6-1 in 28 minuti.

2. set Inizia Sinner. Paul controlla lo scambio, ma sbaglia il dritto 15-0. Affonda il rovescio lungolinea Jannik 30-0. Sbaglia ancora Tommy Paul 40-0. Rovescio in rete di Sinner 40-15. Esce il lungolinea del n.12 Sinner avanti 1-0. Comanda lo scambio Sinner, dritto vincente 0-15. Servizio e dritto 15 pari. A rete Paul, Sinner lo passa 15-30. Dritto vincente da fondo campo 30 pari. Doppio fallo. Palla break. Palla eccezionale in difesa Sinner mette fuori. Parità. Out il rovescio di Paul, palla break. Contropiede vincente. Break 0-2.

Passante vincente di Paul 0-15. Servizio e dritto 15 pari. Risponde profondo Paul, Sinner sbaglia il dritto 15-30. Paul domina lo scambio e chiude con il lungolinea vincente 15-40, palla break. Ace 30-40. Ace 40-40. Gestisce bene lo scambio Sinner. Vantaggio Italia. Servizio vincente, break confermato 3-0. Al servizio Paul, risposta in rete 15-0. Non tiene lo scambio Jannik 30-0. Ancora un errore 40-0. Sbaglia Paul 40-15. Doppio fallo 40-30. Rovescio vincente lungolinea, Sinner sta ritrovando 40-40. Ancora un dritto lungolinea vincente. Palla break. Regala il punto Tommy Paul, doppio break 0-4.

Vince lo scambio Sinner 15-0. Risposta in rete 30-0. Ancora risposta fuori 40-0. Gioco a zero doppio break confermato 5-0. Paul serve per restare nel se. Demi volée da spettacolo di Jannik 0-15. Servizio e rovescio per Paul 15 pari. Risposta sulla riga 15-30. Ancora una risposta profonda, Due set point. Annulla il primo Paul. Contropiede vincente di Sinner. Jannik 6-0 in 21 minuti.

3. set Sinner alla battuta. Sbaglia Paul 15-0. L’americano tenta la palla corta che finisce in corridoio 30-0. Domina lo scambio Sinner che costringe Tommy Paul all’errore 40-0. Ace e gioco a zero 1-0. In difficoltà l’americano nel palleggio 0-30. Sbaglia il dritto Sinner 15-30. Scappa il dritto a Jannik 30 pari. Risponde fuori Sinner 40-30. Sbaglia ancora il dritto 40 pari. Tracciante di dritto di Jannik. Palla break. Doppio fallo break 0-2.

Sinner al servizio per confermare il break. Prima vincente 15-0. Ace numero quattro 30-0. Rovescio in rete di Jannik, 30-15. Errore di Paul 40-15. Questa volta è l’americano che vince lo scambio. Esita sullo smash Paul, Sinner difende e conferma il break 3-0. Palle nuovo per Tommy Paul, regalo a rete 0-15. Sbaglia Sinner con il rovescio 15 pari. Servizio e rovescio 30-15. Fuori la risposta di Sinner 40-15. Dritto in rete interrompe la serie negativa 1-3.

Sbaglia il dritto Sinner 0-15. Si muove male Jannik che si tocca dietro la coscia ed ha rallentato il ritmo 0-30. Cerca il vincente Paul che sbaglia 15-30. Scappa il dritto a Jannik 15-40 due palle per il contro-break. Esce il dritto di Sinner che sembra menomato fisicamente 2-3. Paul al servizio. Sbaglia l’americano 0-15 Rimbalza male la palla 0-30. Stavolta è Sinner che non centra il campo 30 pari. Fuori il dritto di Paul 30-40. Palla break. Meno reattivo Jannik. Parità. Vincente di rovescio dopo uno scambio infinito. Palla break. Regalo di Paul. Break 4-2.

Sinner per confermare il break. Servizio vincente 15-0. Dritto out di Paul 30-0. Fuori l’attacco dell’americano 40-0. Risposta fuori 5-2. Paul al servizio per restare in vita. Fuori il rovescio di Paul 0-15. Riga di Tommy Paul 15 pari. Fuori il dritto 15-30. Stecca l’americano 15-40 due match point. Prima vincente annullato il primo. Dritto in rete annullato anche il secondo. Esce il rovescio di Sinner, vantaggio Tommy Paul. Lungo il dritto. Parità. Copre bene la rete Paul. Vantaggio. Sbaglia Jannik 3-5.

Sinner serve per il match. Incerto nell’uscita dal servizio Jannik 0-15. Sbaglia nel palleggio Paul 15 pari. Attacca Jannik fuori il lob dello statunitense 30-15. Out il dritto di Sinner 30 pari. Domina lo scambio di Sinner. Match point. Dritto fuori di Paul. Sinner in finale 1-6 6-0 6-3.

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 1 6 6 Tommy Paul [11] Tommy Paul [11] 6 0 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Statistiche Sinner vs Paul





Statistiche Partita J. SINNER (1) vs T. PAUL (11) 73 Punti Totali Vinti 62 Punti per Lunghezza di Scambio 34 0-4 Colpi 32 23 5-8 Colpi 17 16 9+ Colpi 13





Statistica Sinner 🇮🇹 Paul 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 260 233 Ace 4 0 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 44/61 (72%) 58/74 (78%) Punti vinti sulla prima 32/44 (73%) 33/58 (57%) Punti vinti sulla seconda 7/17 (41%) 7/16 (44%) Palle break salvate 3/6 (50%) 5/10 (50%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 195 163 Punti vinti sulla prima di servizio 25/58 (43%) 12/44 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/16 (56%) 10/17 (59%) Palle break convertite 5/10 (50%) 3/6 (50%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/6 (67%) 2/4 (50%) Vincenti 17 13 Errori non forzati 32 35 Punti vinti al servizio 39/61 (64%) 40/74 (54%) Punti vinti in risposta 34/74 (46%) 22/61 (36%) Totale punti vinti 73/135 (54%) 62/135 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210 km/h (130 mph) 219 km/h (136 mph) Velocità media prima 194 km/h (120 mph) 186 km/h (115 mph) Velocità media seconda 151 km/h (93 mph) 152 km/h (94 mph)





Enrico Milani