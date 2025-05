Nardi lotta ma si arrende a De Minaur: il marchigiano esce a testa alta dal Foro Italico

Nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, Luca Nardi ha ceduto con onore ad Alex De Minaur, numero 8 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo quasi due ore di battaglia sul campo del Foro Italico. Il giovane marchigiano, attualmente numero 95 ATP, esce dal torneo a testa altissima, dopo aver mostrato colpi di classe e grande caparbietà contro uno dei migliori difensori del circuito.

La partita ha visto l’australiano imporsi grazie alla sua proverbiale solidità da fondo campo e alle incredibili doti di recupero, ma Nardi ha saputo tenere testa al più quotato avversario, regalando al pubblico romano scambi di alto livello e soluzioni tecniche di pregevole fattura.

Nel primo set, decisivo è stato il break conquistato da De Minaur sul 2-1, quando Nardi ha commesso il suo primo doppio fallo della serata. Nonostante il controbreak dell’azzurro sul 2-4, che aveva riacceso le speranze, l’australiano è riuscito a strappare nuovamente il servizio nel momento chiave, nel decimo gioco, chiudendo 6-4 con un rovescio incrociato vincente che ha cambiato marcia nello scambio decisivo.

Ancora più combattuto il secondo parziale, con Nardi capace di annullare ben nove palle break prima di cedere il servizio sul 2-3. Con grande carattere, il pesarese ha immediatamente restituito il break, riportando il set in equilibrio. Sul 5-5, però, l’esperienza di De Minaur ha fatto la differenza: dopo aver tenuto il servizio con disinvoltura, l’australiano è riuscito a strappare nuovamente la battuta all’italiano chiudendo per 7-5 approfittando di un nastro sfortunato che ha mandato in corridoio il dritto di Nardi sul 40 pari e la solita difesa dell’australiano sulla palla match che ha portato all’errore l’azzurro.

Numerosi i momenti di alto tennis: indimenticabile la standing ovation del pubblico dopo uno scambio in cui Nardi ha risposto a una smorzata dell’avversario con una demi-volée in allungo stupenda, o il magnifico passante di rovescio in back con cui l’azzurro ha tolto d’imbarazzo De Minaur a rete. Da segnalare anche un momento di tensione nel secondo set, quando l’australiano si è fermato per alcune offese ricevute dagli spalti, richiedendo l’intervento del giudice di sedia.

Per Nardi, nonostante la sconfitta, si tratta di un’esperienza fondamentale nel percorso di crescita. Il 21enne ha dimostrato di poter competere ad armi pari con un top-10, mostrando un tennis vario e completo: dal servizio efficace alle smorzate ben calibrate, fino ai potenti colpi da fondo che hanno più volte messo in difficoltà l’australiano.

De Minaur prosegue il suo cammino nel torneo, confermandosi uno dei giocatori più difficili da affrontare grazie alla sua difesa spaziale.

ATP Rome Luca Nardi Luca Nardi 4 5 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 6 7 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. de Minaur 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Nardi 🇮🇹 De Minaur 🇦🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 225 265 Ace 2 5 Doppi falli 3 0 Prima di servizio 53/90 (59%) 33/58 (57%) Punti vinti sulla prima 36/53 (68%) 29/33 (88%) Punti vinti sulla seconda 13/37 (35%) 9/25 (36%) Palle break salvate 12/16 (75%) 1/3 (33%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 161 158 Punti vinti sulla prima di servizio 4/33 (12%) 17/53 (32%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/25 (64%) 24/37 (65%) Palle break convertite 2/3 (67%) 4/16 (25%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/10 (70%) 8/15 (53%) Vincenti 19 16 Errori non forzati 40 27 Punti vinti al servizio 49/90 (54%) 38/58 (66%) Punti vinti in risposta 20/58 (34%) 41/90 (46%) Totale punti vinti 69/148 (47%) 79/148 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211 km/h (131 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 194 km/h (120 mph) 206 km/h (128 mph) Velocità media seconda 150 km/h (93 mph) 163 km/h (101 mph)





Francesco Paolo Villarico

